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Letartóztatták Matolcsy Györgyöt

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Letartóztatták Matolcsy Györgyöt

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Harminc napra letartóztatta Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábbi elnökét és két társát pénteken a bíróság. A volt jegybankelnököt szerdán vették őrizetbe, miután különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Fiát, Matolcsy Ádámot jelenleg is körözik.

Pámer Dávid
2026. 10. 23. 17:47
Matolcsy Györgyöt gazdasági csalással gyanúsítják az MNB-ügyben. Fotó: REUTERS/Mónus Márton

 

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Pilhál Tamás
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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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