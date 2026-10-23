Letartóztatták Matolcsy Györgyöt
Harminc napra letartóztatta Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábbi elnökét és két társát pénteken a bíróság. A volt jegybankelnököt szerdán vették őrizetbe, miután különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Fiát, Matolcsy Ádámot jelenleg is körözik.
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