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Telefonon toborozza híveit Magyar Péter az állami ünnepségre

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Néhány órával az esemény kezdete előtt személyesen is mozgósítani kezdett Magyar Péter: a Tisza Párt miniszterelnöke telefonon keresi az embereket, hogy részt vegyenek az állami ünnepségen. A jelek szerint a pártvezetés az utolsó órákban is igyekszik feltölteni a rendezvény résztvevői sorait.

Gábor Márton
2026. 10. 23. 11:24
Fotó: Zoltán Vémi

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Vémi Zoltán)

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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