Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Vémi Zoltán)
Telefonon toborozza híveit Magyar Péter az állami ünnepségre
Néhány órával az esemény kezdete előtt személyesen is mozgósítani kezdett Magyar Péter: a Tisza Párt miniszterelnöke telefonon keresi az embereket, hogy részt vegyenek az állami ünnepségen. A jelek szerint a pártvezetés az utolsó órákban is igyekszik feltölteni a rendezvény résztvevői sorait.
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