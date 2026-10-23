Még be sem mutatták hivatalosan a költségvetést, a Fitch már véleményt mondott róla

A további adósságpályát elsősorban a forint árfolyamának és a gazdasági növekedésnek az alakulása határozhatja meg.

A Fitch kiemelte, hogy a magyar fizetőeszköz az év eleje óta öt százalékkal erősödött az euróhoz képest. A gazdaság növekedési teljesítménye ugyanakkor 2023 óta elmaradt a hasonló hitelminősítésű országokétól. Ennek okai között a gyenge külső keresletet, a korábbi gazdaságpolitikai bizonytalanságokat, az uniós források folyósításának késlekedését, valamint a költségvetési kiigazítás beruházásokra gyakorolt hatását említik.

Gyorsuló gazdasági növekedést várnak

A növekedési kilátások megítélésében ugyanakkor nincs jelentős eltérés a kormány és a Fitch között.

A hitelminősítő 2027-re 2,5 százalékos, 2028-ra pedig három százalék körüli reál-GDP-növekedést valószínűsít. A kedvezőbb pályát az uniós források folyósításának megindulása, a beruházások és a magánfogyasztás élénkülése, valamint a külső kereslet javulása alapozhatja meg.

A Fitch szerint mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy Magyarország középtávon teljesítse az euróövezeti csatlakozáshoz szükséges gazdasági feltételeket.

Akár 2032-ben bevezethető lehet az euró

Nem csak a Fitch számol az euróbevezetés feltételeinek teljesítésével. Az Eurasia Group londoni politikai-gazdasági kockázatelemző csoport legutóbbi helyzetértékelése szerint Magyarország jó eséllyel 2030-ig beléphet az ERM II. árfolyam-mechanizmusba.

Az elemzőház ugyanakkor arra számít, hogy rövid távon az aszálykárok és a geopolitikai sokkok miatt lehetnek kisebb elcsúszások a költségvetési célok teljesítésében.

Az Eurasia Group szerint azonban ezek nem feltétlenül veszélyeztetik a hosszabb távú menetrendet. Amennyiben Magyarország 2030-ban csatlakozik az ERM II.-höz, a kötelező, legalább kétéves részvételi időszak teljesítése után akár 2032-ben az euróövezet tagjává válhat.