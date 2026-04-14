Megérkezett az első ítélet a magyar gazdaság állapotáról – ezt várja a globális pénzvilág a Tiszától

Az új magyar kormány komoly gazdasági örökséget vesz át: lassú növekedés, magas hiány és emelkedő államadósság nehezíti a mozgásterét – mutat rá a Fitch Ratings friss elemzésében. Ugyankkor a hitelminősítő szerint ha az EU-val való viszony javul és az uniós források esetlegesen felszabadulnak, akkor nagyobb mozgástere lehet az új kormánynak.

Ítéletet mondott a Fitch Ratings a magyar gazdaságállapotáról Fotó: AFP

A választások után megalakuló új magyar kormány jelentős makrogazdasági és közfinanszírozási kihívásokkal lesz kénytelen szembenézni a magyar gazdaság lassú növekedése, a magas államháztartási hiány, valamint az ugyancsak magas és növekvő államadósság miatt – közölte a Fitch Ratings hétfőn Londonban bemutatott helyzetértékelésében.

A nemzetközi hitelminősítő kiemeli ugyanakkor azt is, hogy a Tisza Párt által a vasárnapi országgyűlési választáson aratott határozott győzelem nyomán várhatóan javulnak Magyarország és az Európai Unió kapcsolatai, és enyhülnek annak a kockázatai, hogy a magyarországi intézményrendszer ellenállása hátráltathassa az új kormány szakpolitikai intézkedéseinek végrehajtását.

A Fitch Ratings londoni elemzői közölték: a magyar szuverén adósminőség elemzését mostantól arra összpontosítják, hogy mennyire hiteles és kivitelezhető az új kormány költségvetési konszolidációs stratégiája, és e stratégiának milyen hatásai lesznek az államadósságra és a gazdasági növekedésre.

A választások előtti költségvetési lazítás által a közfinanszírozási helyzetre gyakorolt hatás, a növekvő adósságteher és a bizonytalan konszolidációs irányvonal volt az egyik tényezője annak, hogy a Fitch Ratings tavaly decemberben a BBB szintű magyar szuverén besorolás kilátását negatívra módosította.

A Fitch szerint a magyar gazdaság 2023 óta gyakorlatilag stagnál: ebben az időszakban a magyar hazai össztermék (GDP) éves átlagban 0,1 százalékkal nőtt, vagyis a növekedés üteme messze elmaradt 2015–2019 közöti időszak 4,2 százalékos éves átlagától. A hitelminősítő a gyenge gazdasági növekedés okai között említi a kedvezőtlen külső környezet, a növekvő bizonytalanságot és az állami beruházások visszaesését.