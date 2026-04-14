Megérkezett az első ítélet a magyar gazdaság állapotáról – ezt várja a globális pénzvilág a Tiszától

Megjött az első előzetes elemzés az egyik legnagyobb hitelminősítőtől a magyar államháztartás jelenlegi helyzetéről. A Fitch Ratings hétfőn bemutatott helyzetértékelésében utalt arra is, hogy milyen költségvetési és nemzetgazdasági lépések megtételét várja el a globális pénzvilág az újonnan megalakuló Tisza-kormánytól.

Magyar Nemzet
2026. 04. 14. 9:01
Fotó: ANGELA WEISS Forrás: AFP
Az új magyar kormány komoly gazdasági örökséget vesz át: lassú növekedés, magas hiány és emelkedő államadósság nehezíti a mozgásterét – mutat rá a Fitch Ratings friss elemzésében. Ugyankkor a hitelminősítő szerint ha az EU-val való viszony javul és az uniós források esetlegesen felszabadulnak, akkor nagyobb mozgástere lehet az új kormánynak. 

Az uniós források felszabadításától vár gazdasági növekedést a Fitch Ratings is

A választások után megalakuló új magyar kormány jelentős makrogazdasági és közfinanszírozási kihívásokkal lesz kénytelen szembenézni a magyar gazdaság lassú növekedése, a magas államháztartási hiány, valamint az ugyancsak magas és növekvő államadósság miatt – közölte a Fitch Ratings hétfőn Londonban bemutatott helyzetértékelésében.

A nemzetközi hitelminősítő kiemeli ugyanakkor azt is, hogy a Tisza Párt által a vasárnapi országgyűlési választáson aratott határozott győzelem nyomán várhatóan javulnak Magyarország és az Európai Unió kapcsolatai, és enyhülnek annak a kockázatai, hogy a magyarországi intézményrendszer ellenállása hátráltathassa az új kormány szakpolitikai intézkedéseinek végrehajtását.

A hitelminősítő felvázolta, hogy milyen gazdaságpolitikai lépéseket vár el a Tiszától

A Fitch Ratings londoni elemzői közölték: a magyar szuverén adósminőség elemzését mostantól arra összpontosítják, hogy mennyire hiteles és kivitelezhető az új kormány költségvetési konszolidációs stratégiája, és e stratégiának milyen hatásai lesznek az államadósságra és a gazdasági növekedésre.

A választások előtti költségvetési lazítás által a közfinanszírozási helyzetre gyakorolt hatás, a növekvő adósságteher és a bizonytalan konszolidációs irányvonal volt az egyik tényezője annak, hogy a Fitch Ratings tavaly decemberben a BBB szintű magyar szuverén besorolás kilátását negatívra módosította.

A Fitch szerint a magyar gazdaság 2023 óta gyakorlatilag stagnál: ebben az időszakban a magyar hazai össztermék (GDP) éves átlagban 0,1 százalékkal nőtt, vagyis a növekedés üteme messze elmaradt 2015–2019 közöti időszak 4,2 százalékos éves átlagától. A hitelminősítő a gyenge gazdasági növekedés okai között említi a kedvezőtlen külső környezet, a növekvő bizonytalanságot és az állami beruházások visszaesését.

A Fitch is az előző kormány által végigvitt beruházásoktól várja az idei gazdasági növekedést

Magyarországot emellett gazdaságszerkezeti kihívások is terhelik: a munkatermelékenység stagnál, és romlik a külső árversenyképesség – mutat rá szektorelemzésében a Fitch Ratings. A hitelminősítőnek azonban azt várja, hogy a magyar gazdaság növekedési üteme az idén 2 százalékra, 2027-ben 2,4 százalékra gyorsul, ami egyébként egybevág az előző kormány kjorábban megfogalmazott prognózisával.

Ennek a gyorsulásnak a hajtóerői között szerepel a Fitch elemzői szerint a magánszektor fogyasztásának fellendülése, amely a választások előtti költségvetési lazítás egyik velejárója, valamint a beruházások erősödése és az autópari, illetve az akkumulátorgyártási ágazatok teremtette új exportkapacitások belépése.

A hitelminősítő mindazonáltal kiemeli: ha a közel-keleti háború által felhajtott energiaárak tartósan magasan maradnak, az kockázatokkal terhelheti ezt az előrejelzést, mivel Magyarország nettó energiaimportőr, és a magyar gazdaság teljesítménye erőteljesen függ az Európai Unió gazdaságának növekedésétől is.

Magyar Péter nyilvánosan kifejezésre juttatott EU-párti hozzáállása és a Tisza Párt szupertöbbsége valószínűleg javítja majd az együttműködést Brüsszellel, például 

  • az Ukrajnának szánt finanszírozás blokkolásának esetleges megszüntetése révén, 
  • valamint olyan szakpolitikai intézkedések nyomán, amelyek oldják a jogállamisággal kapcsolatos aggályokat 

– áll a Fitch Ratings elemzésében.

A hitelminősítő szerint mindez lehetővé teheti a Magyarország számára jelenleg befagyasztott EU-finanszírozások felszabadítását, bár az egyelőre nem egyértelmű, hogy az uniós folyósítások teljes körű felújítása milyen gyorsan javítaná a magyar gazdaság növekedési kilátásait.

Kiszámítható költségvetési politikára számít a Fitch a Tiszától

A Fitch közölte: jelenlegi várakozása szerint a hazai össztermékhez mért államháztartási hiány az idén 5,6 százalékra növekszik a tavaly mért 4,7 százalékról, mindenekelőtt a választások előtti jelentős költségvetési lazítás és az energiaárak ellentételezését célzó támogatások miatt. A hitelminősítő előrejelzése ugyanakkor 5 százalékra csökkenő GDP-arányos deficitet valószínűsít 2027-re.

Középtávú költségvetési konszolidációs stratégiájának kidolgozása után az új magyar kormánynak helyre kell állítania a költségvetési politikába vetett bizalmat, és meg kell erősítenie a költségvetési keretrendszert, tekintettel arra, hogy az utóbbi években gyakran módosultak a költségvetési célok, és az ország sokszor eltért a kijelölt költségvetéspolitikai célkitűzésektől – fogalmaz elemzésében a Fitch Ratings.

A cég szerint az adósságállomány csökkentése melletti kötelezettségvállalás nincs összhangban a választások előtti teljesítménnyel, mivel a GDP-arányos államadósság mértéke a 2023-ban mért 73,3 százalékról 2024-ben 73,5 százalékra, tavaly 74,6 százalékra emelkedett.

Mi lesz az előző kormány által elindított jóléti intézkedésekkel?

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) néhány nappal ezelőtt kiadott jelentésében azt írta, hogy a 2026-os költségvetés a negatív külső gazdasági környezet dacára is minden szükséges forrást biztosít a stratégiai fontosságú programok finanszírozásához.

Így rendelkezésre állnak a források a a fix 3 százalékos Otthon start program, a a kkv-hitel, a közszféra béremelése, a 13. és 14. havi nyugdíj, a két- és háromgyermekes anyák teljes szja-mentessége, a családi adókedvezmény megduplázása, valamint a Demján Sándor-program tekintetében is.

Kérdés, hogy az új kormány mit őríz meg ezekből az intézkedésekből az új költségvetésben, amelyet a nyilatkozatok alapján leghamarabb ősszel fogadhat el az Országgyűlés.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Csépányi Balázs
idezojelekorbán viktor

Megbukott a baloldal egyik legnagyobb kamuja, kiderült az igazság

Csépányi Balázs avatarja

Ennyit erről.

