A magyar emberekre, és nem a háborúra költi a pénzt a hazai költségvetés

A magyar gazdaságpolitika fókuszában továbbra is a belső stabilitás megőrzése és a lakosság, valamint a hazai vállalkozások pénzügyi védelme áll. A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) legfrissebb közleménye szerint a 2026-os költségvetés a negatív külső gazdasági környezet dacára is minden szükséges forrást biztosít a stratégiai fontosságú programok finanszírozásához.

Van pénz a programokra

A tárca hangsúlyozta, hogy a kormányzati intézkedések sora, többek között:

a fix 3 százalékos Otthon start program

a kkv-hitel,

a közszféra béremelése,

a 13. és 14. havi nyugdíj,

a két- és háromgyermekes anyák teljes szja-mentessége,

a családi adókedvezmény megduplázása,

valamint a Demján Sándor-program

maradéktalanul fedezettel rendelkezik.

A kormány – a költségvetés stabilitásának megőrzése mellett – folytatja a béremeléseket, az adócsökkentéseket és az áremelések elleni harcot, mert a magyarok pénzét nem a háborúra és Ukrajnára, hanem a magyar családokra és vállalkozásokra kell fordítani

– fogalmaz az NGM sajtóközleménye.

A számok tükrében

A makrogazdasági adatok részletesebb vizsgálata megmutatja az államkassza jelenlegi helyzetét. Március végéig az államháztartás központi alrendszere 3420,4 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ezen belül a központi költségvetés 3242,6 milliárd forintos, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 190,3 milliárd forintos hiányt mutattak, az elkülönített állami pénzalapok 12,5 milliárd forintos többletet értek el.

Pozitív fejlemény, hogy a központi alrendszer adó- és járulékbevételei az előző év azonos időszakához képest 8,1 százalékkal emelkedtek, ami a gazdaság belső motorjainak működését jelzi.

A kiadási oldalon a kormányzat teljesítette vállalásait a társadalom legkiszolgáltatottabb rétegeinek. Az év első három hónapjában – a 13. és a részbeni 14. havi juttatásokkal együtt – nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 2506,1 milliárd forintot fizettek ki, ami meghaladja a tavalyi összeget. A gyógyító-megelőző ellátásokra fordított források szintén nőttek, elérve a 798,3 milliárd forintot.