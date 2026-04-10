A magyar emberekre, és nem a háborúra költi a pénzt a hazai költségvetés

A legújabb adatok alapján tiszta képet kaphatunk arról, hogyan birkózik meg a magyar államháztartás a jelenlegi, kihívásokkal teli nemzetközi gazdasági környezettel. A Nemzetgazdasági Minisztérium friss jelentése rávilágít, hogy a háborús konfliktusok és a külső nyomás ellenére a hazai költségvetés stabil maradt. A dokumentum részletesen bemutatja, milyen pénzeket mozgósított a kormány a tavaszi hónapokban, és ezek a kiadások hogyan szolgálják közvetlenül a magyar családok, a nyugdíjasok és a vállalkozások érdekeit az ukrajnai fegyverkezés támogatása helyett.

Schweickhardt Gyula
2026. 04. 10. 13:29
A magyar gazdaságpolitika fókuszában továbbra is a belső stabilitás megőrzése és a lakosság, valamint a hazai vállalkozások pénzügyi védelme áll. A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) legfrissebb közleménye szerint a 2026-os költségvetés a negatív külső gazdasági környezet dacára is minden szükséges forrást biztosít a stratégiai fontosságú programok finanszírozásához.

Magyarországon a magyarok életét könnyítő programokra, és nem a háborúra költik a pénzt. / Fotó: Forrás: Shutterstock
Magyarországon a magyarok életét könnyítő programokra, és nem a háborúra költik a pénzt  Fotó: Forrás: Shutterstock 

Van pénz a programokra

A tárca hangsúlyozta, hogy a kormányzati intézkedések sora, többek között:

  • a fix 3 százalékos Otthon start program 
  • a kkv-hitel,
  • a közszféra béremelése, 
  • a 13. és 14. havi nyugdíj,
  • a két- és háromgyermekes anyák teljes szja-mentessége,
  • a családi adókedvezmény megduplázása,
  • valamint a Demján Sándor-program 

maradéktalanul fedezettel rendelkezik.

A kormány – a költségvetés stabilitásának megőrzése mellett – folytatja a béremeléseket, az adócsökkentéseket és az áremelések elleni harcot, mert a magyarok pénzét nem a háborúra és Ukrajnára, hanem a magyar családokra és vállalkozásokra kell fordítani

– fogalmaz az NGM sajtóközleménye.

A számok tükrében

A makrogazdasági adatok részletesebb vizsgálata megmutatja az államkassza jelenlegi helyzetét. Március végéig az államháztartás központi alrendszere 3420,4 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ezen belül a központi költségvetés 3242,6 milliárd forintos, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 190,3 milliárd forintos hiányt mutattak, az elkülönített állami pénzalapok 12,5 milliárd forintos többletet értek el.

Pozitív fejlemény, hogy a központi alrendszer adó- és járulékbevételei az előző év azonos időszakához képest 8,1 százalékkal emelkedtek, ami a gazdaság belső motorjainak működését jelzi.

A kiadási oldalon a kormányzat teljesítette vállalásait a társadalom legkiszolgáltatottabb rétegeinek. Az év első három hónapjában – a 13. és a részbeni 14. havi juttatásokkal együtt – nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 2506,1 milliárd forintot fizettek ki, ami meghaladja a tavalyi összeget. A gyógyító-megelőző ellátásokra fordított források szintén nőttek, elérve a 798,3 milliárd forintot.

Beruházások és otthonteremtés a fókuszban

A márciusi hónap önmagában 1313,6 milliárd forint hiánnyal zárt a központi alrendszerben, ami magasabb az egy évvel korábbi 831,2 milliárd forintos deficitnél. A minisztérium tájékoztatása szerint ez az eltérés nagyrészt a tudatos kormányzati élénkítő lépéseknek, elsősorban az otthonteremtési és infrastrukturális beruházásoknak köszönhető.

Többletkiadásként jelentkeztek a Vidéki otthonfelújítási program kifizetései, és 2026 márciusában jelent meg először a költségvetésben az Otthon start program keretében igénybe vett kölcsönök állami kamattámogatása. Ezek a programok közvetlenül a magyar családok lakhatási körülményeit javítják.

Jelentősen nőttek az állami beruházási fejezetek kiadásai is, ami főként a közútfejlesztési projektek dinamikus előrehaladásával magyarázható. A gazdák is komoly támogatáshoz jutottak a tavaszi munkák megkezdése előtt: a márciusban kiutalt uniós kiadások túlnyomó részét, mintegy 150 milliárd forintot az agráriumnak nyújtott támogatások tették ki. A számok összességében azt mutatják, hogy a költségvetés – a hiány ellenére – képes finanszírozni a gazdaságélénkítő és társadalomtámogató programokat.

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

