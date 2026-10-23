Az elemző szerint az eset különösen érdekes annak fényében, hogy tavaly éppen a drónfelvételek korlátozása miatt érte bírálat az Orbán-kormányt. Most, egy évvel később, már a Magyar Péter vezette kabinet idején merül fel ugyanez a probléma.
Külön rendőr figyelte, hogy felszáll-e a Hír TV drónja – egy órával a Fidesz rendezvénye előtt rendeltek el légtárzárat
A korábban kiadott engedélyeket visszavonták.
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