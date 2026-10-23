Elindult a zászlómenet a budai rakparton
Az 56 Lángja Alapítvány által meghirdetett rendezvény résztvevői a Műegyetem rakpartól indultak el a Bem József tér felé. Az esemény a Nemzet Zászlója Facebook-oldalon élőben is követhető.
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