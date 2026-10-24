Magyar Péter most a 444 cikkén borult ki – állítása szerint éppen elnökökkel tárgyalt, de közben volt ideje kommentelni

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A 444 Facebook-oldalán kezdett kommentelni Magyar Péter, miután a portál arról írt, hogy Emmanuel Macron francia elnök, Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Giorgia Meloni olasz kormányfő is késve kaphatott meghívást az 1956-os forradalom 70. évfordulójára rendezett budapesti ünnepségre. A miniszterelnök a hozzászólásában azzal érvelt, hogy több mint negyven külföldi delegáció érkezett Magyarországra, majd hozzátette: „Most is épp elnökökkel tárgyalok...”. A sajátos helyzetre Deák Dániel politikai elemző hívta fel a figyelmet, aki azt a kérdést vetette fel: ha a kormányfő valóban külföldi elnökökkel tárgyal, hogyan jut ideje közben a 444 Facebook-oldalán kommentelni?

Pámer Dávid
2026. 10. 24. 12:50
A külügy késve küldhetett meghívókat a külföldi vezetőknek. Fotó: Hatlaczki Balázs

Nem először vitatkozik újságírókkal a kommentszekcióban

A miniszterelnök számára egyáltalán nem idegen, hogy az őt vagy kormányát bíráló cikkek alatt személyesen szóljon hozzá a vitához. Augusztusban például a 444 egyik, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének kiválasztásáról szóló bejegyzésénél jelent meg. Magyar Péter a szerkesztőség szemére vetette, hogy szerinte a lényeg helyett „műhisztivel” foglalkoznak.

Ugyanezen a napon a Telex Facebook-oldalán is kommentelt egy, a Duna Aszfalt egyik ügyletével foglalkozó cikk alatt. Szeptemberben ismét a 444 egyik bejegyzéséhez szólt hozzá, akkor egy helyesírási hibát javított ki, majd a „szívesen” megjegyzéssel zárta hozzászólását.

Az ukrán külügyminisztert is kommentben próbálta kioktatni

Emlékezetes, Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter X-en közzétett bejegyzésére reagált kommentben a magyar miniszterelnök. Előzőleg Magyarország C8-tagságától indult a vita. Magyar Péter szerint Magyarország nem tagja a Kárpáti 8-ak (C8) nevű formátumnak, az ukránok szerint igen. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter közösségi oldalán adott hangot értetlenségének, a magyar miniszterelnöktől csak gúnyolódásra futotta.

A miniszterelnök rendszeres kommenteléséből időközben külön internetes oldal is született. 

A Hol a komment? nevű oldal összegyűjti Magyar Péter nyilvános Facebook-hozzászólásait.

A kormányfő szeptember eleje óta 165 alkalommal kommentelt 13 különböző oldal bejegyzései alatt. A legtöbbször az Index, a Telex és a 444 Facebook-oldalán jelent meg. 

A mostani eset tehát korántsem előzmény nélküli. Ezúttal azonban Magyar Péter saját állítása szerint éppen külföldi elnökökkel tárgyalt, amikor a 444 Facebook-oldalán reagált az október 23-i meghívók körüli kritikára.

 

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