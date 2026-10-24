Magyar Péter most a 444 cikkén borult ki – állítása szerint éppen elnökökkel tárgyalt, de közben volt ideje kommentelni

Nem először vitatkozik újságírókkal a kommentszekcióban

A miniszterelnök számára egyáltalán nem idegen, hogy az őt vagy kormányát bíráló cikkek alatt személyesen szóljon hozzá a vitához. Augusztusban például a 444 egyik, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének kiválasztásáról szóló bejegyzésénél jelent meg. Magyar Péter a szerkesztőség szemére vetette, hogy szerinte a lényeg helyett „műhisztivel” foglalkoznak.

Ugyanezen a napon a Telex Facebook-oldalán is kommentelt egy, a Duna Aszfalt egyik ügyletével foglalkozó cikk alatt. Szeptemberben ismét a 444 egyik bejegyzéséhez szólt hozzá, akkor egy helyesírási hibát javított ki, majd a „szívesen” megjegyzéssel zárta hozzászólását.

Az ukrán külügyminisztert is kommentben próbálta kioktatni

Emlékezetes, Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter X-en közzétett bejegyzésére reagált kommentben a magyar miniszterelnök. Előzőleg Magyarország C8-tagságától indult a vita. Magyar Péter szerint Magyarország nem tagja a Kárpáti 8-ak (C8) nevű formátumnak, az ukránok szerint igen. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter közösségi oldalán adott hangot értetlenségének, a magyar miniszterelnöktől csak gúnyolódásra futotta.

A miniszterelnök rendszeres kommenteléséből időközben külön internetes oldal is született.

A Hol a komment? nevű oldal összegyűjti Magyar Péter nyilvános Facebook-hozzászólásait.

A kormányfő szeptember eleje óta 165 alkalommal kommentelt 13 különböző oldal bejegyzései alatt. A legtöbbször az Index, a Telex és a 444 Facebook-oldalán jelent meg.