Légtérzár: senki sem tudja, ki tiltotta meg a Hír TV drónjának felszállását
Egyelőre rejtély, ki és mikor rendelte el azt a légtérkorlátozást, amely miatt a Hír TV munkatársa az előzetesen beszerzett engedélyei ellenére sem készíthetett drónfelvételeket a Fidesz október 23-i megemlékezéséről. A Magyar Nemzet megpróbálta kideríteni, ki hozta meg a döntést, ám a rendőrség közölte, hogy nem illetékes az ügyben. Ezt követően a Honvédelmi Minisztériumhoz fordultunk, ahol szintén úgy ítélték meg, hogy nem hozzájuk tartozik a kérdés. A tárca a Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz, valamint a HungaroControl Zrt.-hez irányított bennünket. Utóbbi két helyről egyelőre nem érkezett válasz, így továbbra sem tudni, ki döntött a légtérkorlátozásról.
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