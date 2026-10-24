Légtérzár: senki sem tudja, ki tiltotta meg a Hír TV drónjának felszállását

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Egyelőre rejtély, ki és mikor rendelte el azt a légtérkorlátozást, amely miatt a Hír TV munkatársa az előzetesen beszerzett engedélyei ellenére sem készíthetett drónfelvételeket a Fidesz október 23-i megemlékezéséről. A Magyar Nemzet megpróbálta kideríteni, ki hozta meg a döntést, ám a rendőrség közölte, hogy nem illetékes az ügyben. Ezt követően a Honvédelmi Minisztériumhoz fordultunk, ahol szintén úgy ítélték meg, hogy nem hozzájuk tartozik a kérdés. A tárca a Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz, valamint a HungaroControl Zrt.-hez irányított bennünket. Utóbbi két helyről egyelőre nem érkezett válasz, így továbbra sem tudni, ki döntött a légtérkorlátozásról.

Pámer Dávid
2026. 10. 24. 11:46
Fotó: Mirkó István

 

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