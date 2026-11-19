Ha Zverev izgul is a bírósági ügy miatt, a teniszén ez nem látszott Torinóban, s egyelőre azoknak a kritikusoknak is válaszol, akik a top 10-esek ellen idei gyenge mérlege miatt méltatlannak tartják a világelsőségét.

Zverev mérlege 3-9 volt idén top 10-es riválisokkal szemben a torinói évzáró verseny előtt, az ATP-világbajnokság mezőnye pedig a torna adottságaiból fakadóan csak ilyen játékosokból áll, a német azonban eddig Jódar és Shelton ellen is két játszmában nyert.

Ferrero és Alcaraz máris szembekerülhet egymással

Az amerikai játékos nem mehet biztosra a harmadik forduló előtt, de a papírforma az ő továbbjutását és egy Alcaraz–Shelton elődöntőt ígér. Amennyiben ezt sem pályán született meglepetés, sem Alcaraz sérülése nem gátolja meg, Juan Carlos Ferrero már az első, Shelton stábjában töltött tornáján korábbi tanítványa ellen dolgozhat ki taktikát.

Alcarazt a korábban játékosként szintén Grand Slam-bajnok Ferrero vezette fel a csúcsra, mielőtt tavaly év végén váratlanul véget ért az együttműködésük. A szakember azóta szünetet tartott, Jannik Sinnerrel kapcsolatban is felvetődött a neve, de végül Ferrero az idei US Open-döntős Shelton stábjához csatlakozott.