Zverev Alcarazhoz hasonlóan eddig játszmát sem veszített a tornán, neki pályán kívüli ok miatt lehet aggódnivalója: gyermeke édesanyja ismét beperelte. Brenda Patea korábban kapcsolaton belüli bántalmazással vádolta a német teniszezőt, az az ügy peren kívüli megegyezéssel ért véget. Az újabb per amiatt indult, hogy ezt a fejleményt a témát egyébként egyáltalán nem szívesen taglaló Zverev több ízben az ártatlanságát alátámasztó eredményként értékelte.
Alcaraz újabb sérülés, Zverev ismét bírósági ügy miatt aggódhat
A Torinóban zajló évzáró ATP-világbajnokság csoportkörének utolsó fordulója a két fő esélyes, Alexander Zverev és Carlos Alcaraz már biztosította helyét az elődöntőben, de egyikük sem lehet nyugodt. Alcaraz a szerdai, Danyiil Medvegyev elleni sikerét sérüléssel küzdve aratta, míg Zverev ismét bírósági üggyel néz szembe, újra gyermeke édesanyja perelte be.
Ha Zverev izgul is a bírósági ügy miatt, a teniszén ez nem látszott Torinóban, s egyelőre azoknak a kritikusoknak is válaszol, akik a top 10-esek ellen idei gyenge mérlege miatt méltatlannak tartják a világelsőségét.
Zverev mérlege 3-9 volt idén top 10-es riválisokkal szemben a torinói évzáró verseny előtt, az ATP-világbajnokság mezőnye pedig a torna adottságaiból fakadóan csak ilyen játékosokból áll, a német azonban eddig Jódar és Shelton ellen is két játszmában nyert.
Ferrero és Alcaraz máris szembekerülhet egymással
Az amerikai játékos nem mehet biztosra a harmadik forduló előtt, de a papírforma az ő továbbjutását és egy Alcaraz–Shelton elődöntőt ígér. Amennyiben ezt sem pályán született meglepetés, sem Alcaraz sérülése nem gátolja meg, Juan Carlos Ferrero már az első, Shelton stábjában töltött tornáján korábbi tanítványa ellen dolgozhat ki taktikát.
Alcarazt a korábban játékosként szintén Grand Slam-bajnok Ferrero vezette fel a csúcsra, mielőtt tavaly év végén váratlanul véget ért az együttműködésük. A szakember azóta szünetet tartott, Jannik Sinnerrel kapcsolatban is felvetődött a neve, de végül Ferrero az idei US Open-döntős Shelton stábjához csatlakozott.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en