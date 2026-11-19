A platform indulásakor az volt a cél, hogy a két tulajdonosvállalat tartalomkönyvtárát egyetlen európai streamingfelületen tegye hozzáférhetővé. A szolgáltatás azonban a globális versenytársakkal szemben nem tudott olyan piaci pozíciót kiépíteni, amely hosszú távon is indokolta volna a különálló működését.

A bezárás időzítése nem független a Skydance médiapiaci terjeszkedésétől sem.

A vállalat 2025-ben megszerezte a Paramountot, majd 2026 októberében a Warner Bros. Discovery felvásárlását is lezárta. Ezzel egyebek mellett az HBO Max és a Paramount+ is ugyanahhoz a médiabirodalomhoz került. A két streamingplatform világszerte összesen mintegy 203 millió előfizetőt ér el, a vállalat pedig már bejelentette, hogy 2027 elején közös előfizetési csomagot indít a két szolgáltatásból.