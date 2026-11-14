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Újra összeáll Johnny Depp és Tim Burton, visszatérhet Jack Sparrow kapitány is?

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Nyolc év hiátus után ismét egy nagy hollywoodi stúdió produkciójának főszerepében látható Johnny Depp, akinek karrierjét alaposan megtépázták az Amber Hearddel folytatott jogi csatározások. Cikkünkben végigvesszük, mennyi esélye van Johnny Deppnek az A-ligás sztárok ligájába való visszatérésre.

Dani Áron
2026. 11. 14. 15:39
Újra összeáll Johnny Depp és Tim Burton, visszatérhet Jack Sparrow kapitány is?
Az Álmosvölgy legendája (1999) Forrás: TMDb

Ebenezer: a karácsonyi ének lesz Depp megváltása?

Depp viszont most az Ebenezerrel ismét komoly lehetőséghez jutott, hogy visszatérhessen a korábbi, kasszasikereket szállító hollywoodi produkciók világába. A Paramount láthatóan nem aprózta el a visszatérés kommunikációját: a film előzetese már az első pillanatokban felidézi Depp legismertebb figuráit: Jack Sparrow kapitányt, Ollókezű Edwardot és az Alice Csodaországban Kalaposát. 

A reklámkampány üzenete egyértelmű: visszatért a különc karakterek mestere. A The Guardiannek nyilatkozó iparági szakértő, Robert Mitchell szerint az Ebenezer fontos próbatétel lehet annak felmérésére, hogy Depp mennyire piacképes még a mozis közönség számára.

Az Ebenezer egy közepes költségvetésű hollywoodi filmnek számít a maga 36 millió dolláros gyátási költségeivel, így a filmnek a közepes kritikai visszhangok ellenére is komoly esélye van nyereséget termelni. Az első hétvégéjén már 20-23 milliós nyitást jósolnak neki Észak-Amerikában, és 40-43 milliósat a nemzetközi piacokon, karácsonyi film révén pedig valószínűleg hosszabb ideig is a műsoron tud maradni. A szakember arra is rámutatott, hogy a színész korábban elsősorban a Tim Burtonnel közösen megteremtett, groteszk és különc karakterekkel tudott igazán nagy sikereket elérni. A Paramount marketingje most éppen erre az ismert Depp-féle figurára épít, aki "csupán" 5 millió dollárt kért a főszerepért. 

Johnny Depp & Tim Burton újra összeállhat?

A rendező és a színész együttműködése a kilencvenes évektől kezdve meghatározó része volt Hollywoodnak. Közös munkáik között találjuk az Ed Woodot, az Álmosvölgy legendáját, a Charlie és a csokigyárat, a Halott menyasszonyt, a Sweeney Toddot és az Alice Csodaországban című filmet is. Utoljára 2012-ben, az Éjsötét árnyék forgatásán dolgoztak együtt.

A közös folytatás lehetőségét azonban egyikük sem zárta ki, miért is tették volna? 

Burton 2024 decemberében kifejezetten biztatóan beszélt a témáról. Arra a kérdésre, hogy elképzelhetőnek tartja-e, hogy ismét Johnny Depp legyen az egyik filmjének főszereplője, azt válaszolta: biztos benne, hogy lesz még közös munkájuk, de ez mindig a projekttől függ. 

Egyébként nem az Ebenezer az egyetlen közepes költségvetésű hollywoodi produkció, amelyben Deppet a közeljövőben láthatjuk: a sztár Penélope Cruz és Madelyn Cline oldalán szerepelni fog Marc Webb (Csodálatos Pókember 1-2., Hófehérke) Day Drinker című thrillerében is, az olasz-amerikai filmért már 10 millió dollárt kapott. A történet egy magánjachton dolgozó csaposnőről szól, aki egy rejtélyes vendéggel kerül kapcsolatba, majd egy bűnözői figura hálójába keveredik. A film bemutatóját jövő év márciusára tűzték ki.

Johnny Depp hajlik a visszatéésre, főleg azok után, hogy a legutóbbi rész nemhogy lezárta volna, hanem nyitva hagyta a történetet. Forrás: TMDb

Egy utolsó kaland a Karib-tengeren

 A másik nagy visszatérési lehetőség a Karib-tenger kalózai lehet. Jerry Bruckheimer producer már augusztusban arról beszélt, hogy tárgyalnak Deppel a hatodik részről, és az Oscar-jelölt Krysty Wilson-Cairns forgatókönyvíróval dolgoznak a történeten. Bruckheimer a közelmúltban ismét sikert sikerre halmoz, a Top Gun és a Bad Boys kései folytatásai is nagy közönségkedvencek lettek, de kiugróan népszerű lett az F1 mozifilm. A Mint a villám folytatása jövőre érkezik a mozikba, Tom Cruise-nak is nagy szüksége lehet rá a Digger hatalmas bukása után, de hasonlóban bízhat Johnny Depp is a Karib-tenger kalózai 6. kapcsán, aminek még a legutóbbi, 2017-es része is majdnem 800 millió dollárt kalapozott össze a pénztáraknál, ami elmaradt az elődök teljesítményétől, de még így is bővel nyereséges maradt.

 A színész most, az Ebenezer promóciós körútján maga is megszólalt a lehetőségről. Az Entertainment Tonightnak azt mondta, hogy Bruckheimerrel bármikor szívesen dolgozna, Jack Sparrow visszatérését ugyanakkor egy feltételhez kötötte.

„Az egyetlen dolog, amiben igazán részt szeretnék venni, hogy méltóképp búcsúzzunk el tőle” – fogalmazott. Depp tehát még nem mondott igent a hatodik filmre, de az ajtót sem csukta be maga mögött, és nélküle nem is túl valószínű, hogy életképes maradna a franchise. Ez már önmagában jelentős fordulat annak fényében, hogy a 2022-es per során Depp még arról beszélt, a Disney akkor sem tudná visszacsábítani Jack Sparrow szerepébe, ha 300 millió dollárt és egymillió alpakát ajánlana neki.

 

Johnny DeppA Karib-tenger kalózaiTim Burtonkarácsonyi énekSzóljon hozzá!

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