Újra összeáll Johnny Depp és Tim Burton, visszatérhet Jack Sparrow kapitány is?

Ebenezer: a karácsonyi ének lesz Depp megváltása?

Depp viszont most az Ebenezerrel ismét komoly lehetőséghez jutott, hogy visszatérhessen a korábbi, kasszasikereket szállító hollywoodi produkciók világába. A Paramount láthatóan nem aprózta el a visszatérés kommunikációját: a film előzetese már az első pillanatokban felidézi Depp legismertebb figuráit: Jack Sparrow kapitányt, Ollókezű Edwardot és az Alice Csodaországban Kalaposát.

A reklámkampány üzenete egyértelmű: visszatért a különc karakterek mestere. A The Guardiannek nyilatkozó iparági szakértő, Robert Mitchell szerint az Ebenezer fontos próbatétel lehet annak felmérésére, hogy Depp mennyire piacképes még a mozis közönség számára.

Az Ebenezer egy közepes költségvetésű hollywoodi filmnek számít a maga 36 millió dolláros gyátási költségeivel, így a filmnek a közepes kritikai visszhangok ellenére is komoly esélye van nyereséget termelni. Az első hétvégéjén már 20-23 milliós nyitást jósolnak neki Észak-Amerikában, és 40-43 milliósat a nemzetközi piacokon, karácsonyi film révén pedig valószínűleg hosszabb ideig is a műsoron tud maradni. A szakember arra is rámutatott, hogy a színész korábban elsősorban a Tim Burtonnel közösen megteremtett, groteszk és különc karakterekkel tudott igazán nagy sikereket elérni. A Paramount marketingje most éppen erre az ismert Depp-féle figurára épít, aki "csupán" 5 millió dollárt kért a főszerepért.

Johnny Depp & Tim Burton újra összeállhat?

A rendező és a színész együttműködése a kilencvenes évektől kezdve meghatározó része volt Hollywoodnak. Közös munkáik között találjuk az Ed Woodot, az Álmosvölgy legendáját, a Charlie és a csokigyárat, a Halott menyasszonyt, a Sweeney Toddot és az Alice Csodaországban című filmet is. Utoljára 2012-ben, az Éjsötét árnyék forgatásán dolgoztak együtt.

A közös folytatás lehetőségét azonban egyikük sem zárta ki, miért is tették volna?

Burton 2024 decemberében kifejezetten biztatóan beszélt a témáról. Arra a kérdésre, hogy elképzelhetőnek tartja-e, hogy ismét Johnny Depp legyen az egyik filmjének főszereplője, azt válaszolta: biztos benne, hogy lesz még közös munkájuk, de ez mindig a projekttől függ.