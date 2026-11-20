Szeretnék stílszerű lenni, s most a kar névadójára hivatkozni: egy olyan Nemeskürty-monográfiából idézve, amely tavaly jelent meg a Magyar Corvin-lánc Testület kiadásában. Sallai Zsófia könyvének 5. fejezete (A magyar küldetéstudatot erősítő hivatásrendek) pontosan az imént felsorolt három hivatásrendet mutatja be: Nemeskürty István szemléletét hűen képviselve. Lannert Judit okulására hadd jelenjen meg itt Nemeskürty Istvánnak a saját pécsi katonaiskolájáról és annak igazgatójáról szóló emlékezése, melyben a Tanár úr péchújfalusi Péchy Kálmán tábornok urat elevenítette fel, aki még kilencvenkét éves korában, Ausztráliából is írt neki, mint volt növendékének – azzal, hogy elismerje egykori diákja irodalmi érdemeit. „Kívánok ma ilyen iskolaigazgatókat” – írta a volt tábornokát méltatva Nemeskürty, akinek nyilván ma is sommás véleménye lenne azokról, akik a tanári hivatást el akarnák tiltani mindennemű közösségvállalástól a többi hagyományos hivatásrendünkkel.

Aztán itt van az a válasz, amit Kapronczai Balázs, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium parlamenti államtitkára adott a parlamentben Máthé Zsuzsa KDNP-s képviselőnek, aki szerint „át lettek verve az NKE-s diákok”, miután a kormány ideológiai harcba kezdett a NITK ellen. Az államtitkár mentegetőzése erre az volt, hogy ők egy olyan intézményből emelnének ki hallgatókat, ahol a tanárképzésnek nincs hagyománya, de még a megfelelő intézményi és szakmai feltételek sem adottak. Nos, aki látta már az NKE létesítményeit, az egy nagyszerű hangulatú kampusszal ismerkedhetett meg, ahol irigylésre méltó környezetben tanulhatnak a NITK hallgatói is – így az intézményi feltételek elégtelenségéről szóló állítást hitetlenkedéssel fogadhatja. De vegyük sorra a szakma feltételeket is: már csak azért is, mert a nyilvánosság előtt főként az egyetemisták sorsa a kérdés, de mi, a jobboldali értelmiség nevében hadd aggódjunk azokért a kiváló egyetemi tanárokért, oktatókért is, akiknek a jövőjéről szintén ellentmondásosak a hírek, s akik nem akármilyen állásokról mondtak le annak érdekében, hogy szerepvállalásukkal a NITK lehetőségeit javítsák. Már most jelzem: ha lesz valami abból a társadalmi egyeztetésből, amit a tüntetők képviselőinek Katz Sándor felsőoktatásért felelős államtitkár helyezett kilátásba, akkor nekünk a NIKT tanári karáért is ki kell állnunk.