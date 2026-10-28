Marie Antoniette: hogyan nézhetett ki valójában a tragikus sorsú királyné?

Párizsi divatdiktátor lett a visszafogott Habsburg főherceglányból

A versailles-i udvar fényűzése és pompája gyorsan magával ragadta a luxusra amúgy is fogékony ifjú királynét. Megjelenésében szenvedélyesen követte az arisztokrata körökben dívó legújabb párizsi módit; az arcát pirosítóval színezte, a haját magasra tornyozta, sőt, ráadásként még tollakkal és gyöngysorokkal is díszítette.

Bár egy udvari arisztokrata, Tilly gróf megjegyezte, hogy a királynénak „különös szemei” vannak - Marie Antoniette átlagosnál kisebb szemeire utalva-, és azt is hozzátette, hogy némi elegancia ugyancsak hiányzik belőle, de a gyönyörű arcbőrét annál inkább dicsérte.

Marie Antoniette a házasságkötése idején, tizennégy éves korában Fotó: Joseph Ducreux / Wikipedia

A kipirult orcák és a sápadt, púderrel fehérített bőr a rokokó divat jellegzetes vonásai voltak; egy olyan stílusé, amelynek Marie Antoniette számos tekintetben a meghatározó ikonjává vált a francia arisztokrata körökben.

Ez a sminkmód lágy, romantikus megjelenést kölcsönzött viselőjének, ugyanakkor egyértelműen jelezte, hogy az illető a legfelsőbb társadalmi rétegekhez tartozik. Marie Antoniette nagyon ügyelt a szépségére és ennek érdekében nagy hangsúlyt fektetett a tonizálásra, valamint a hidratálásra is.

Marie Antoniette nagyon ügyelt a szépségére Fotó: Élisabeth Vigée Le Brun / Wikipedia

Számos olyan kozmetikai készítményt használt, ami a mai modern nők számára rémisztően hangozhatna; így például az „Eau Cosmetique de Pigeon-t” – egy bonyolult receptúrát, amelynek az előállításához különféle összetevőket, köztük dinnyét, citromot, uborkát és megfőzött galambokat desztilláltak 17–18 napon keresztül.

De olyan arcpakolásokat is használt, amelyek összetevői borból, konyakból, tejből, citromléből és tojásfehérjéből álltak. A királyné különös gondot fordított a frizurájára is.