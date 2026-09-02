Buda eliberata: lehanyatlott az oszmán félhold az ősi királyi székhely ormáról

A lőpotraktár felrobbanása egykorú metszeten Fotó: Wikipedia

Vak Bottyán huszárai déli irányba portyázva török „nyelveket” fogtak,

akikből gyorsan kiverték, hogy a szultán által küldött és Szári Szulejmán nagyvezír parancsnoksága alatt álló hatalmas török felmentősereg már Eszék térségében jár. Július 27-én miközben Eszterházy János gróf 2000 hajdújával elterelő támadást indította a Víziváros felől a falak ellen, a császári csapatok ennek leple alatt elfoglalták az Esztergomi-rondellát.

Az Esztergomi-rondella elfoglalása egykorú festményen Forrás: Wikipedia

Károly herceg július 30-án követeket küldött Abdi pasához, felszólítva a vár feladására szabad elvonulást ígérve az oszmán parancsnoknak. Abdurrahmán azonban azt válaszolta a követeknek, hogy Allah már annyiszor megbüntette a keresztényeket, hogy most sem fogja ezt másként tenni, ezért elutasította a kapitulációt. Az öldöklő küzdelem így tovább folytatódott.

Még az elvonulás kérdése is felvetődött a haditanácson

Augusztus elsején aggasztó hírt kapott Károly herceg, a lovas felderítők ugyanis azt jelentették, hogy Szulejmán nagyvezír 40 ezres felmentőserege erőltetett menetben közeledik Budához és már Érd közelében jár. A herceg ezért azonnal elrendelte az ostromlókat védő circumvallatio, vagyis védővonal kiépítését, augusztus 3-án pedig újabb rohamra adott parancsot, mivel a herceg még a nagyvezír seregének beérkezése előtt szerette volna bevenni Budát.

Az ostrom egykorú festményen

Az augusztus 3-i rohamot azonban az elszántan védekező török katonaság ismét visszaverte, a kudarc pedig elbizonytalanította az ostromlókat.

A fővezér sátrába összehívott haditanácson a súlyos veszteségekre figyelemmel – az ostromló sereg létszáma ekkorra már 41 ezer főre olvadt- több parancsnok is felvetette az ostrom félbeszakítását és a Buda alóli elvonulást. Mások, köztük a különösen elszánt és rámenős Bádeni Lajos őrgróf viszont azt javasolta, hogy haladéktalanul támadják meg Szulejmán seregét, mert ha a nagyvezírt megverik, akkor Buda „érett gyümölcsként” fog az ölükbe hullani.

IV. Mehmed szultán nem csak Budát, hanem Magyarországot is elveszítette Fotó: Wikipedia

Károly herceg rövid töprengés után kompromisszumos javaslatot tett; a nagyvezír seregét Scherffenberg gróf hadtestének beérkezése után támadják meg, és addig még nagyobb erővel folytatják az ostromot. A haditanács végül a fővezér javaslatát fogadta el.

Nem hozott szerencsét a nagyvezírnek a szerencse napja sem

Szári Szulejmán nagyvezír Törökbálint és Nagytétény között vert tábort, majd augusztus 14-én Budakeszi felől támadást indított az ostromzár feltörésére. Ezzel egyidejűleg a Fehérvári-kapun át is kitört a várból egy oszmán alakulat, hogy a nagyvezír seregével egyesülve bekerítse az ostromlókat.

Petneházy Dávid Benczúr Gyula festményén Fotó: Wikipedia

A török támadás vonalában Petneházy Dávid huszárai állomásoztak, akik a nyomasztó oszmán túlerő ellenére bátran felvették a küzdelmet az ellenséggel, és megakasztották a törökök előrenyomulását.

A súlyos helyzetben Claude Florimond de Mercy és von Dünewald hadnagyok vértesei lovasrohamot indítottak, és a Városmajor lejtőiről lezúdulva a magyar huszárokkal együtt megfutamították a nagyvezír seregét. Károly herceg nagy elismeréssel jegyezte fel a naplójában:

A magyar lovasság csodát művelt.

Szulejmán pasa, nagyvezír, a törökök által szerencsenapként emlegetett augusztus 29-re tűzte ki az újabb és reményei szerint mindent eldöntő támadás napját. 1521-ben augusztus 29-én vették be Nándorfehérvárt, 1526-ban ezen a napon arattak győzelmet Mohácsnál, és 1541-ben szintén ezen a napon szállták meg Budát.

Szári Szulejmán támadási kísérlete összeomlott Fotó: Wikipedia

Csakhogy, az még egy másik Szulejmán kora volt és 1686-ra nagyot fordult a világ; a nagyvezír újabb támadása -szerencse napja ide vagy oda- csúfos kudarcba fulladt.

Végleg lehanyatlik a török félhold Buda ormáról

Augusztus 30-án végre beérkezett a várva várt erősítés, Scheffenberg gróf erdélyi hadteste is, ezért Károly herceg elhatározta a döntő roham megindítását, amit szeptember másodikára tűzött ki.

A herceg a haditanácson ismertette tisztjeivel a támadás igen ravasz tervét,

azaz, hogy juttassanak be álhíreket a várba, miszerint szeptember 2-án nagy támadást indítanak Szári Szulejmán pasa ellen, és mindaddig nem folytatják az ostromműveleteket, amíg nem aratnak győzelmet a nagyvezíren.

Károly herceg ravasz hadicselt eszelt ki Fotó: Wikimedia Commons

Éppen ezért az ostromló csapatok nagyobb részét vissza fogják vonni a falak alól. Lotaringiai Károly herceg azt is megparancsolta, hogy tegyenek olyan, a falakról is jól látható előkészületeket, amelyek elhitetik a védőkkel, hogy valóban visszavonulnak a vár alól. A csel tökéletesen bevált. Szeptember másodikán délelőtt a falak alatt zárt rendben felsorakoztak az ezredek, és hangos dobpergés közben hadi lobogóikat a magasba emelve megkezdték az elvonulást a bástyákról bámuló törökök előtt. Mindezt nagy megkönnyebbüléssel szemlélték a védők, mert azt hitték, hogy így lesz idejük a soraik rendezésére.

A budai győzelem egykorú francia röplapon Fotó: Wikipedia

Éppen ezért mélyen megdöbbentek amikor délután három óra körül Károly herceg csapatai váratlanul ismét felbukkantak a falak előtt. Hat ágyúlövés dördült el, majd felharsantak a csatakürtök és megelevenedtek az addig elhagyottnak látszó ostromárkok.

A törökök még fel sem ocsúdtak a döbbenetükből, amikor hatalmas detonáció hangja reszkette meg a levegőt;

a császári utászok berobbantották a Bécsi-kaput. Hatezer torokból egyszerre harsant fel a csatakiáltás, miközben a keresztény harcosok kardjaikat villogtatva elsöprő rohamra indultak.

Az ostromot ábrázoló egykorú rézmetszésű térkép Fotó: Wikipedia

A berobbantott Bécsi-kapu ormára elsőként egy magyar hajdú, Fiáth János kúszott fel, aki rövid, de gyilkos párviadalban levágta a kapuőrséget, majd letörte és a mélybe dobta a lófarkas-félholdas török zászlót.

Amikor a ledobott oszmán hadi jelvény helyére kitűzte a Szűz Máriás magyar hadi lobogót, odalent ezernyi torokból tört fel a hangos éljenzés.

Ezzel egy időben a vár déli oldalán Miksa Emánuel bajor választófejedelem és Bádeni Lajos őrgróf vezették rohamra a csapataikat és ők is betörtek a várba.

Abdurrahmán, az utolsó budai pasa holtan maradt a harctéren Fotó: Wikimedia Commons/Benczúr Gyula

Abdi pasa a janicsárjai élén rohant a Bécsi-kapu irányába, hogy felvegye a harcot, de a mai Hesz András tér közelében egy keresztény kard sújtásától holtan rogyott a földre.

Pontosan 145 évvel és négy nappal azután, hogy Szulejmán szultán megszállta Budát, ismét magyar zászló lobogott a szélben az ősi királyi város felett; Buda felszabadult.

Buda eliberata – Egész Európában zúgtak a harangok

A magyarokat nagyra becsülő és kedvelő Lotaringiai Károly herceg a világraszóló győzelem hírét egy magyar főnemessel, Turi gróffal vitette meg Rómába. A magyar főrend váltott lovakon szeptember 9-én érkezett meg az Örök Városba, ahol a Vatikánban a Szentatya azonnal, soron kívül fogadta a hírhozót.

Egész Európa ünnepelte Buda visszavételét Fotó: Wikipedia

XI. Ince pápa örömében megkönnyezte Buda felszabadulásának hírét, majd azonnal elrendelte, hogy pontban déli tizenkét órakor amikor eldördül a delet jelző ágyú az Angyalvárban, Róma összes templomában húzzák meg egyszerre a harangokat. Buda eliberata – Buda felszabadult – szállt szélsebesen a hír, és egész Európában zúgtak a harangok Buda hőseinek tiszteletére.

Háromszáznegyven éve, 1686. szeptember másodikán: