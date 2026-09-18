Roska Botond nyerte el a világ legrangosabb látástudományi díját

Megvakult beteg kapta vissza a látását

Roska professzor kutatásainak az volt a kiinduló alapja, hogy a retina hogyan dolgozza fel a vizuális információkat, illetve hogy a retina egyes sejttípusai milyen funkciókat látnak el. Ezután arra fókuszált, hogy milyen terápiás módszereket lehet célzottan egy-egy sejttípusra irányítani.

Ezek a kutatásai alapozták meg azokat az optogenetikai eljárásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a betegség miatt a fényérzékelő funkciójukat elvesztett sejtek helyett a retina más, még működő idegsejtjei vegyék át a fényérzékelést.

Az emberi szem anatómiai felépítése Fotó: Robertson Optometry

E hosszas kutatások, illetve kísérletek 2021-ben hozták meg az első rendkívül jelentős gyakorlati eredményt: Roska Botond és José-Alain Sahel ekkor jelentették be ugyanis, hogy a retina pigmentosa betegség miatt megvakult egyik beteg

az általuk alkalmazott optogenetikai kezelés után visszanyerte a látás optikai funkcióit.

Az azóta elvégzett klinikai vizsgálatok bebizonyították, hogy a két kutató által kifejlesztett optogenetikai terápia még teljesen megvakult pácienseknél is alkalmas lehet az elvesztett látás bizonyos mértékű helyreállítására.

Roska Botond munkássága úttörő jelentőségű a látásvesztés visszafordításában Fotó: Semmelweis Egyetem

A kutatások másik fontos célja, hogy a látásvesztést még a visszafordíthatatlan sejtpusztulás előtt lelassítsák, illetve megakadályozzák. Ebből a célból Roska professzor és munkatársai olyan biológiai folyamatokat kutatnak, illetve olyan molekulákat keresnek, amelyek segíthetnek életben tartani a fényérzékelő sejteket.

Roska Botond e mellett intenzíven kutatja annak lehetőségét, hogy az örökletes eredetű retinabetegségek genetikai okait hogyan lehet célzottan korrigálni, illetve kiiktatni. A magyar látáskutató, Roska professzor, a retina működésének és idegi áramköreinek alapvető mechanizmusát feltárva fejlesztett ki új és hatékony terápiás módszereket, míg José-Alain Sahel klinikus-kutatóként e módszerek és más innovatív megközelítések gyakorlatba való átültetésével szerzett magának hervadhatatlan érdemeket.

A retinabetegségek súlyos látásromláshoz, vagy akár vaksághoz is vezethetnek Fotó: View Care

A két tudós mostani kitüntetésével a Champalimaud Alapítvány azt a két évtizedes tudományos kutatói munkásságot ismerte el, amelynek eredményeként a korábban visszafordíthatatlannak tekintett látásvesztés egyes formáinál már reális lehetőséggé vált a látás részleges helyreállítása, illetve a vakság kialakulásának a megelőzése is.