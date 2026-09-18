Észak-koreai tengerészek rekedtek Japánban

2025-ben hat észak-koreai halász ragadt hosszabb időre Dél-Koreában, akik haza akartak térni, de ehhez az ENSZ segítségét kellett igénybe venni a diplomáciai nehézségek miatt. A jelenlegi helyzetben szóba jöhet a „pekingi megoldás”, vagyis Kína segítsége, ahol mindkét államnak van nagykövetsége, oda elszállíthatják a hajósokat, s az észak-koreaiak átveszik őket. Nem lehetetlen megtalálni azt a teherhajót, amelyet az elsüllyedt bárka kísért, s feltenni rá a tengerészeket, bár komoly kihívás volna a japánok részéről. Harmadik megoldásként felmerülhet egy esély, hogy épp Japánban rendezik az Ázsia Játékokat, ahol Észak-Korea delegációja is versenyez. Az ottani sportolók kapcsolatot jelenthetnek a diplomáciai kirakósjátékban.

Hibás himnusz. Az Ázsiai Játékokon furcsa incidens zajlott le, ugyanis péntek délután a Dél-Korea-Banglades gyeplabdamérkőzés előtt a szervezők az észak-koreai himnuszt játszották le a dél-koreai csapatnak. A koreaiak láthatóan nem tudtak mit kezdeni a helyzettel, végül a szervezők a bangladesi himnuszt követően lejátszották a megfelelő nemzeti indulót, addigra azonban a játékvezető már elkezdte a meccset, így a zene úgy szólt, hogy a játékosok közben kezet fogtak egymással. Dél-Korea az incidens ellenére 5-0-ra győzött a találkozón.

Borítókép: A japán parti őrség egyik hajója (Fotó: TED ALJIBE)