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Észak-koreai tengerészek rekedtek Japánban

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Három észak-koreai tengerészt mentett ki a vízből a japán parti őrség egyik hajója, mégpedig Phenjan segélykérését követően. A tengerészek hazaengedése azonban egyáltalán nem egyszerű a fennálló politikai helyzetben.

Sitkei Levente
2026. 09. 18. 17:49
Fotó: TED ALJIBE Forrás: AFP
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2025-ben hat észak-koreai halász ragadt hosszabb időre Dél-Koreában, akik haza akartak térni, de ehhez az ENSZ segítségét kellett igénybe venni a diplomáciai nehézségek miatt. A jelenlegi helyzetben szóba jöhet a „pekingi megoldás”, vagyis Kína segítsége, ahol mindkét államnak van nagykövetsége, oda elszállíthatják a hajósokat, s az észak-koreaiak átveszik őket. Nem lehetetlen megtalálni azt a teherhajót, amelyet az elsüllyedt bárka kísért, s feltenni rá a tengerészeket, bár komoly kihívás volna a japánok részéről. Harmadik megoldásként felmerülhet egy esély, hogy épp Japánban rendezik az Ázsia Játékokat, ahol Észak-Korea delegációja is versenyez. Az ottani sportolók kapcsolatot jelenthetnek a diplomáciai kirakósjátékban.

Hibás himnusz. Az Ázsiai Játékokon furcsa incidens zajlott le, ugyanis péntek délután a Dél-Korea-Banglades gyeplabdamérkőzés előtt a szervezők az észak-koreai himnuszt játszották le a dél-koreai csapatnak. A koreaiak láthatóan nem tudtak mit kezdeni a helyzettel, végül a szervezők a bangladesi himnuszt követően lejátszották a megfelelő nemzeti indulót, addigra azonban a játékvezető már elkezdte a meccset, így a zene úgy szólt, hogy a játékosok közben kezet fogtak egymással. Dél-Korea az incidens ellenére 5-0-ra győzött a találkozón.

Borítókép: A japán parti őrség egyik hajója (Fotó: TED ALJIBE) 

koreaitokiótengerész

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