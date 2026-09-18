Tüntettek a szociális dolgozók a Miniszterelnökségnél, Magyar Péter azt mondta, örül neki
Megkezdődött a szociális ágazatban dolgozók demonstrációja a Miniszterelnökség épülete előtt: a résztvevők béremelést követelnek, és arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony fizetések miatt súlyos szakemberhiánnyal és fluktuációval küzd az ágazat. Magyar Péter miniszterelnök már a tüntetés előtt reagált az akcióra: azt mondta, „örül” neki, és jelezte, hogy vannak konkrét kormányzati döntések a béremelésről, azok mértékét azonban egyelőre nem számszerűsítette.
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