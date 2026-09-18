Keretet hirdettek a magyarok ellenfelei a Nemzetek Ligájára

Egy nappal később aztán kényszerű okok miatt máris két helyen változtatott az 55 éves olasz tréner, aki májusban vette át az ukrán válogatott vezetését, utóbbi történetében első külföldiként.

A csatár Artem Dovbikra olasz klubjában, a Bolognában szenvedett sérülése miatt nem számíthat a kapitány, míg a középpályás Olekszandr Andrijevszkij (Polisszja Zsitomir) vakbélgyulladás miatt nem tud csatlakozni a kerethez. Helyükre Ihor Krasznopir és Olekszandr Pihaljonok került a tartaléklistáról. Az ukrán keret döntően a Dinamo Kijevre épül, de többen érkeznek a Sahtar Donyeckből, valamint a Polisszja Zsitomirből, illetve jegyzett európai csapatokból is hívott be a kapitány játékosokat: egyebek mellett Illja Zabarnijt (Paris Saint-Germain), Vitalij Mikolenkót (Everton), továbbá a Ferencváros korábbi, az AEK Athén jelenlegi játékosát, Olekszandr Zubkovot.

Az NL új kiírásában a második vonalnak megfelelő B divízió 2. csoportjában az ukránok jövő pénteken a Puskás Arénában kezdik meg szereplésüket, október 5-én pedig Nagyszombatban (Trnava) házigazdaként fogadják a magyarokat. A két meccs között előbb Tbilisziben lesznek a georgiai csapat vendégei (szeptember 28.), illetve ugyancsak Nagyszombaton fogadják az északíreket (október 2.).

Az ukrán válogatott kerete: Kapusok: Anatolij Trubin (Benfica), Dmitro Riznik (Sahtar Donyeck), Georgij Jermakov (Harkiv) Védők: Illja Zabarnij (Paris Saint-Germain), Mikola Matvijenko, Valeri Bondar (mindkettő Shahtar Donyeck), Eduard Sarapij, Bohdan Mikhajlicsenko (mindkettő Polisszja Zsitomir), Vitalij Mikolenko (Everton), Tarasz Mihalko (Dinamo Kijev), Illja Hrupszkij (Harkiv), Olekszandr Drambajev (LNZ Cserkaszi). Középpályások: Oleh Ocseretnyik, Jegor Nazarina (mindkettő Sahtar Donyeck), Volodimir Bracsko, Mihajlo Saparenko, Andrij Jarmolenko, Olekszandr Pihalonik (mindannyian Dinamo Kijev), Olekszandr Nazarenko (Polisszja Zsitomir), Ivan Vafolomjev (Lincoln), Georgij Szudakov (Benfica), Makszim Hljan (Górnik Zabrze), Olekszandr Zubkov (AEK Athén), Viktor Cigankov (Ajax Amszterdam). Támadók: Danilo Szikan (Anderlecht), Artem Sztepanov (Utrecht), Matvij Ponomarenko (Dinamo Kijev), Vladszlav Vanat (Girona), Roman Jaremcsuk (Olimpiakosz), Ihor Krasznopir (Polisszja Zsitomir).

Az MTK Budapestben szereplő Ilia Beriasvili is ott van a magyarokkal azonos Nemzetek Ligája-csoportban szereplő Grúzia válogatott keretében. A francia szövetségi kapitány, Willy Sagnol a 28 éves védő mellett további 26 futballistára számít, köztük a Bajnokok Ligája legutóbbi két kiírását megnyerő Paris Saint-Germain támadójára, Hvicsa Kvaracheliára és a korábban évekig Magyarországon szerepelt Budu Zivzivadzére.