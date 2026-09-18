Meghalt az a futballedző, aki csapatával 18 ezer néző előtt verte meg a Fradit
1981. augusztus 22-én Békéscsabán 18 ezer néző gyűlt össze a Kórház utcai stadionban, ahol a csabaiak a Ferencváros ellen léptek pályára a labdarúgó NB I-ben. A Békéscsaba kispadján ülő edző most, 86 évesen hagyott itt bennünket. Marosvölgyi Károly már életében bevonult a békéscsabai futball legendái közé.
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