A Fradinak jó lesz vigyázni, nagyot durrantott az egyik Európa-liga ellenfele

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A portugál másodosztályban eddig gyengén szereplő Torreense csapata idegenben nyert 2-1-re a norvég Lilleström otthonában a labdarúgó Európa-liga első fordulójában. A portugál kiscsapat győzelme azért is figyelemreméltó, mert emberhátrányban fejezték be a meccset. A Celtic ellen idegenben 3-1-re nyerő Fradi sem veheti tehát félvállról a portugál kupagyőztest. A Torreense október 22-én látogat Budapestre.

Lantos Gábor
2026. 09. 18. 7:21
Ki gondolta volna, hogy a portugál másodosztályú Torreense idegenbeli győzelemmel kezd az Európa-ligában? Fotó: STIAN LYSBERG SOLUM Forrás: NTB
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TURIN, ITALY - SEPTEMBER 17: Juventus's Nick Woltemade (R) in action against NEC Nijmegen's goalkeeper Nikolas Polster (L) during the UEFA Europa League football match between Juventus and NEC Nijmegen at the Juventus Stadium in Turin, Italy, on September 17, 2026. Isabella Bonotto / Anadolu (Photo by Isabella Bonotto / Anadolu via AFP)
Nikolas Polster (balra) nagyokat hibázott a Juventus ellen - Fotó: ISABELLA BONOTTO / ANADOLU

A török Besiktas 4-1-re nyert a francia Marseille ellen. A meccs legvitatottabb jelenete az volt, amikor a Besiktas játékosa, Emmanuel Agbadou rátaposott Neal Maupay lábára, ám csak sárga lapot kapott. A franciák hevesen reklamáltak, de a kiállítás végül elmaradt.

Szinte hihetetlen, de a 127 éve alapított Bournemouth most játszotta le első kupameccsét az európai kupasorozatok főtábláján. 

És micsoda meccset! Az angolok idegenben 2-1-re nyertek a spanyol Real Sociedad ellen. A Bournemouth 2-0-ra is vezetett, de a Real Sociedad széípetett, majd a végén az angol csapat kapusa, Djordje Petrovics két egészen elképesztő védéssel akadályozta meg a spanyolok újabb góljait. A Bournemouth számára ez a meccs mindenképpen történelmi győzelmet hozott.

Ismaila Sarr of Crystal Palace arrives at the stadium before the UEFA Europa League match between Crystal Palace and Lech Poznan at Selhurst Park in London, on September 17, 2026. (Photo by Tiego Grenho/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
A Crystal Palace játékosa, Ismaila Sarr nem tette ki az ablakba, amit saját szurkolóitól kapott - Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Érdekes események játszódtak le a Crystal Palace meccsén, amelyen az angolok 4-0-ra nyertek a lengyel Lech Poznan ellen. A legérdekesebb történet ebben nem a sima siker, hanem a hazai csapat játékosának Ismaila Sarrnak a fogadtatása volt. A szenegáli támadót a Palace-szurkolók egy része kifütyülte, amikor pályára lépett. A nyáron ugyanis távozni szeretett volna, Liverpool és Galatasaray érdeklődéséről is szó volt, a klub azonban nem engedte el. A lefújás után Sarr egyedül ment az öltözőbe, miközben újabb füttykoncertet kapott.

 

torreensejuventuseurópa ligabournemouth

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