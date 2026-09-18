A Fradinak jó lesz vigyázni, nagyot durrantott az egyik Európa-liga ellenfele

Nikolas Polster (balra) nagyokat hibázott a Juventus ellen - Fotó: ISABELLA BONOTTO / ANADOLU

A török Besiktas 4-1-re nyert a francia Marseille ellen. A meccs legvitatottabb jelenete az volt, amikor a Besiktas játékosa, Emmanuel Agbadou rátaposott Neal Maupay lábára, ám csak sárga lapot kapott. A franciák hevesen reklamáltak, de a kiállítás végül elmaradt.

Szinte hihetetlen, de a 127 éve alapított Bournemouth most játszotta le első kupameccsét az európai kupasorozatok főtábláján.

És micsoda meccset! Az angolok idegenben 2-1-re nyertek a spanyol Real Sociedad ellen. A Bournemouth 2-0-ra is vezetett, de a Real Sociedad széípetett, majd a végén az angol csapat kapusa, Djordje Petrovics két egészen elképesztő védéssel akadályozta meg a spanyolok újabb góljait. A Bournemouth számára ez a meccs mindenképpen történelmi győzelmet hozott.

A Crystal Palace játékosa, Ismaila Sarr nem tette ki az ablakba, amit saját szurkolóitól kapott - Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Érdekes események játszódtak le a Crystal Palace meccsén, amelyen az angolok 4-0-ra nyertek a lengyel Lech Poznan ellen. A legérdekesebb történet ebben nem a sima siker, hanem a hazai csapat játékosának Ismaila Sarrnak a fogadtatása volt. A szenegáli támadót a Palace-szurkolók egy része kifütyülte, amikor pályára lépett. A nyáron ugyanis távozni szeretett volna, Liverpool és Galatasaray érdeklődéséről is szó volt, a klub azonban nem engedte el. A lefújás után Sarr egyedül ment az öltözőbe, miközben újabb füttykoncertet kapott.