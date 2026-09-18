A szíriai drogot Európán át viszik Afrikába

Szíriai katona egy, az Aszad-rezsimhez köthető droglaborban. Fotó: OMAR HAJ KADOUR / AFP

Bengáziban már tavaly augusztusban is találtak Kadhafi formájú kábítószertablettákat, a szakértők akkor azt mondták, Szíriából érkezett a drog, ez erősíti a gyanút, hogy a tripoli ecstasy és a bengázi captagon egyazon helyről származhat. A beszámolók szerint az iszlamistából nyugatbaráttá vált Ahmed el-Saraa szíriai elnök utasítására a központi droggyárakat leszerelték, ám se erre nincs bizonyíték, se arra, hogy mi maradhatott meg a kiváló üzletből. Bár lehet, hogy a gyárakat leállították, de a hatalmas raktárkészletet továbbra is könnyen értékesíthetik akár régi Aszad-hívek, vagy az új Szíria ügyeskedői.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök arcképével díszített hasis Líbiában (Forrás: Líbiai rendőrség)