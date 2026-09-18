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A szíriai drogot Európán át viszik Afrikába

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Százezer ecstasy-tablettát foglalt le a líbiai rendőrség egy fővárosi rajtaütésben. A kábítószert Európán keresztül hajózták be a háborús észak-afrikai országba, s feltételezhető, hogy a régi szíriai kormányzat megmaradt gyártókapacitásának eredménye tűnt fel Tripoliban.

2026. 09. 18. 7:58
Fotó: - Forrás: Libyan Anti-Drug Police
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A Syrian rebel fighter inspects a makeshift lab facility to produce Captagon (brand name of psychostimulant drug Fenethylline), at a ranch villa in the town of al-Dimas about 27 kilometres northwest of Damascus on December 22, 2024. The dramatic collapse of Bashar al-Assad's Syrian regime has thrown light into many of the dark corners of his rule, including the industrial-scale export of the banned drug Captagon. Victorious Islamist fighters have seized military bases and distribution hubs for the amphetamine-laced stimulant, which has flooded the black market across the Middle East. (Photo by OMAR HAJ KADOUR / AFP)
Szíriai katona egy, az Aszad-rezsimhez köthető droglaborban. Fotó: OMAR HAJ KADOUR / AFP

Bengáziban már tavaly augusztusban is találtak Kadhafi formájú kábítószertablettákat, a szakértők akkor azt mondták, Szíriából érkezett a drog, ez erősíti a gyanút, hogy a tripoli ecstasy és a bengázi captagon egyazon helyről származhat. A beszámolók szerint az iszlamistából nyugatbaráttá vált Ahmed el-Saraa szíriai elnök utasítására a központi droggyárakat leszerelték, ám se erre nincs bizonyíték, se arra, hogy mi maradhatott meg a kiváló üzletből. Bár lehet, hogy a gyárakat leállították, de a hatalmas raktárkészletet továbbra is könnyen értékesíthetik akár régi Aszad-hívek, vagy az új Szíria ügyeskedői. 

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök arcképével díszített hasis Líbiában (Forrás: Líbiai rendőrség)

líbiaiSzíriadrog

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