A Fradi edzője bátor volt, nem kért a gyáva öngyilkos taktikából

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A Ferencváros idegenben 3-1-re legyőzte a Celtic Glasgow csapatát és ezzel az idegenbeli győzelemmel kezdte meg az alapszakaszt. A meccs után a Fradi edzője, Borbély Balázs őszintén beszélt csapata nagyszerű teljesítményéről.

Lantos Gábor
2026. 09. 18. 6:05
Borbély Balázs és a Fradi leiskolázta a Celticet Fotó: ANDY BUCHANAN Forrás: AFP
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A Celtic vezetőedzője szerint a vereség egyik legfontosabb tanulsága, hogy európai szinten sokkal határozottabban kell futballozniuk. Nem elég birtokolni a labdát és kialakítani a lehetőségeket, azoknál a pillanatoknál is megfelelő döntéseket kell hozniuk, amikor kockázatot kell vállalni. A menedzser azt is hangsúlyozta, hogy a vereség mentálisan is komoly csapás, különösen azért, mert a Celtic néhány nappal korábban a Rangers ellen is 3–0-ra kikapott. O’Neill szerint a játékosok önbizalma nagyon gyorsan képes visszaesni, ezért most az a legfontosabb feladat, hogy a csapat összeszedje magát, visszaszerezze az energiáját és megfelelően készüljön a következő mérkőzésre.

A szakember ugyanakkor nem tekinti lezártnak az Európa Liga-szereplést. A Celtic még csak az első mérkőzését játszotta le a sorozatban, így O’Neill szerint nincs értelme hosszasan keseregni a vereségen. Előbb azonban félre kell tenniük a Ferencváros elleni kudarcot, és minden figyelmüket a következő feladatra kell fordítaniuk.

 

Borbély BalázsFerencvárosCeltic Glasgow

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