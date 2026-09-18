Gulácsi Péter védés nélkül zárt, a Villarreal végre nyerni tudott

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A Villarreal 3-1-re győzött a Málaga otthonában, ezzel megszerezte idénybeli első bajnoki győzelmét a spanyol bajnokságban. Gulácsi Péter végigvédte a találkozót, a spanyol sajtó szerint pedig a magyar kapus magabiztos teljesítménye is hozzájárult ahhoz, hogy a korán hátrányba kerülő Villarreal végül simán fordított.

Lantos Gábor
2026. 09. 18. 6:44
Egyre inkább úgy tűnik, hogy Gulácsi Péter lesz a Villarreal elsőszámú kapusa Fotó: RALF IBING Forrás: firo Sportphoto
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A Cadena SER szerint a siker azért is fontos, mert a Villarreal így elmozdult a kiesőzónából, miközben a Malaga továbbra is győzelem nélkül áll.

Gulácsi helyzete egyre érdekesebb

A magyar kapus története különösen érdekes Villarrealban, hiszen érkezésekor még egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy ő lesz az első számú kapus. A klubnál Luiz Júniorral kellett megküzdenie a helyért, és a szezon elején a brazil kapott lehetőséget.

Gulácsi azonban előbb a Bajnokok Ligájában, majd a bajnokságban is lehetőséget kapott. A Borussia Dortmund elleni 3-2-es BL-vereségen végigvédett, majd a Betis ellen is ő állt a kapuban, és annak ellenére, hogy két gólt kapott, több fontos védéssel tartotta meccsben a csapatot. A Malaga ellen pedig már győztes bajnoki mérkőzésen állt a Villarreal kapujában. Ez különösen fontos lehet a magyar kapus szempontjából is: Gulácsi új klubjában a nyár eleji váltás után fokozatosan visszaszerezheti azt a szerepet, amelyet a német futballban eltöltött tizenegy éve alatt megszokott.

A Villarreal ugyan még csak öt ponttal áll a tabella 14. helyén, de a Málaga elleni siker megtörte a rossz sorozatot. A csapat következő bajnokija vasárnap a Levante ellen lesz.

 

Gulácsi Péterla ligaVillarreal

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