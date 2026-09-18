Gulácsi Péter védés nélkül zárt, a Villarreal végre nyerni tudott

A Cadena SER szerint a siker azért is fontos, mert a Villarreal így elmozdult a kiesőzónából, miközben a Malaga továbbra is győzelem nélkül áll.

Gulácsi helyzete egyre érdekesebb

A magyar kapus története különösen érdekes Villarrealban, hiszen érkezésekor még egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy ő lesz az első számú kapus. A klubnál Luiz Júniorral kellett megküzdenie a helyért, és a szezon elején a brazil kapott lehetőséget.

Gulácsi azonban előbb a Bajnokok Ligájában, majd a bajnokságban is lehetőséget kapott. A Borussia Dortmund elleni 3-2-es BL-vereségen végigvédett, majd a Betis ellen is ő állt a kapuban, és annak ellenére, hogy két gólt kapott, több fontos védéssel tartotta meccsben a csapatot. A Malaga ellen pedig már győztes bajnoki mérkőzésen állt a Villarreal kapujában. Ez különösen fontos lehet a magyar kapus szempontjából is: Gulácsi új klubjában a nyár eleji váltás után fokozatosan visszaszerezheti azt a szerepet, amelyet a német futballban eltöltött tizenegy éve alatt megszokott.

A Villarreal ugyan még csak öt ponttal áll a tabella 14. helyén, de a Málaga elleni siker megtörte a rossz sorozatot. A csapat következő bajnokija vasárnap a Levante ellen lesz.