A tíz legnépszerűbb modell közül az Audi A6 a legdrágább 6,4 millió forintos átlagárral, a Ford Fiesta pedig a legolcsóbb 1,9 millió forinttal. A legfiatalabb kínálata a Toyota Corollának van, a legidősebb a Suzuki Swifté, utóbbi ugyanakkor a legnagyobb drágulást is produkálta, átlagára egy év alatt közel 28 százalékkal nőtt.
A hibridek a legértékállóbb használt autók, a Skoda Octavia a vevők kedvence
A hibrid autók évente átlagosan 5,7 százalékot veszítenek az árukból, míg a benzinesek 6,9, a dízelek 7,5, az elektromosok 7,7 százalékot. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy hibrid ára évről évre lassabban csökken, mint egy vele azonos korú, futásteljesítményű és állapotú benzines, dízel vagy elektromos autóé. Átrendeződött a legnépszerűbb modellek rangsora is: a Skoda Octavia megelőzte a Ford Focust.
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