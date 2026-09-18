A hibridek a legértékállóbb használt autók, a Skoda Octavia a vevők kedvence

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A tíz legnépszerűbb modell közül az Audi A6 a legdrágább 6,4 millió forintos átlagárral, a Ford Fiesta pedig a legolcsóbb 1,9 millió forinttal. A legfiatalabb kínálata a Toyota Corollának van, a legidősebb a Suzuki Swifté, utóbbi ugyanakkor a legnagyobb drágulást is produkálta, átlagára egy év alatt közel 28 százalékkal nőtt.