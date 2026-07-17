Mária királyné Dunába veszett kincse: legenda, vagy valóság?

Mélyen megrázta férje halálhíre, és belátta, hogy menekülnie kell

A tragikus mohácsi csatavesztés híre másnap, augusztus 30-án este futott be a budai királyi palotába. A hírhozó a király kíséretéhez tartozó német udvari személy volt, akinek sikerült az ütközetből elmenekülnie és Mohács alól lóhalálában azonnal Budára vágtatott. A fiatal királynét mélyen megrázta a tragikus hír, bár a király sorsa ekkor még bizonytalan volt.

Mária huszonegy évesen vált özveggyé Fotó: Hans Krell / Wikimedia Commons

Habsburg Máriát (1505. szeptember 17. - 1558. október 18.) már alig egy éves korában, az 1506-os Habsburg-Jagelló szerződés II. Ulászló magyar és cseh király csecsemő fia, Lajos jövendőbelijévé tette. 1515 -ben a szerződés megerősítésére eljegyezték a két fiatalt, akik ekkor találkoztak először személyesen is egymással. Noha a házasságkötés a kor szokásai szerint tipikusan dinasztikus frigy volt, Lajos és Mária első látásra egymásba szerettek, így az 1522. január 13-án megkötött házasságuk valódi szerelmi házasságnak számított. A korán özvegységre jutott Mária királyné élete végéig el nem múló szerelemmel ragaszkodott a tragikus körülmények között és alig húsz évesen elhunyt férje emlékéhez, ezért élete végéig viselte az özvegyi fátylat.

Lajos és Mária eljegyzéskori portréja Fotó: Wikimedia Commons

A főurak által alaptalanul gyűlölt, okos és művelt Mária pontosan tudta, hogy az őt a háta mögött csak „latornőként” emlegető főrendektől nem várhat semmi jót, ezért a kincstartóval, Thurzó Elekkel és néhány udvari hívével tartott drámai hangú tanácskozás után úgy döntött, hogy még aznap éjjel elhagyja Budát és a számára jóval biztonságosabb Pozsonyba menekül.

A középkori magyar nyelvben a latornő az egyik leglealacsonyítóbb jelentéstartalmú kifejezés volt, amivel csak a rossz hírű, feslett életű nőket, vagy a prostituáltakat illették.

Ezért nagy hirtelen becsomagoltatta a birtokában lévő vert ezüstpénzt, továbbá a legértékesebb személyes kincseit. Ugyancsak ládákba pakoltatta a férje vagyontárgyait, valamint a Hunyadi Mátyás könyvtárából származó néhány értékes Corvina-kódexet is.

A ládákba rakott nehéz arany és ezüst tárgyakat, valamint az értékes bútorokat a budai kikötőben horgonyzó hajókra rakták fel a palotaszolgák.

A királynő és szűkebb kísérete az augusztus 31-re virradó hajnal sötétségében kilovagolt a Fehérvári-kapun, és a Várhegy tövében fekvő Logod községnél –a mai Logodi utca környékén – várta be kíséretének többi tagját, akikkel Óbuda érintésével vágtak neki a Pozsonynak tartó hosszú és viszontagságos útnak.