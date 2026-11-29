Egyetlen gól született a Ferencváros és a Zalaegerszeg meccsén
A labdarúgó NB I 15. fordulójában az FTC hazai pályán 1-0-ra nyert a ZTE ellen. Lenny Joseph szerezte az egyetlen gólt, Gundel-Takács Bence védései is kellettek ahhoz, hogy csak egy gól legyen a különbség. Az FTC feljött a tabella második helyére, s a vesztett pontokat tekintve a legjobban áll az NB I-ben.
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