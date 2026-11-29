Egy somogyi településen nyílt meg Európa legnagyobb betleheme
Advent első vasárnapján, november 29-én ismét megnyílt a vörsi betlehem. A somogyi település Szent Márton-templomában másfél hét alatt elkészült alkotás advent első vasárnapjától várja a látogatókat – adta hírül a vörsi betlehem Facebook-oldala és honlapja.
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