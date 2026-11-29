„Vagy próbáljuk meg Messengeren?” – üzentek a Tisza-kormánynak a fradisták
Állami támogatást követeltek a magyar sportnak és az utánpótlásnak a ferencvárosi szurkolók a Zalaegerszeg elleni vasárnapi bajnokin, egyúttal Nagy Ervinék minisztériumának is üzentek.
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