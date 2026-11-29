Az osztrákok már be is jelentkeztek Kapitány Istvánnál az uniós pénzekért, közben a magyar cégek padlót fognak
Huszonhat osztrák nagyvállalat vezetőjével érkezik kedden Budapestre Ausztria gazdasági minisztere és az osztrák kamara elnöke, hogy Kapitány Istvánnal tárgyaljanak a felszabaduló több mint tizenhat milliárd eurós uniós pénzek elosztásáról. Miközben a hazai kis- és középvállalkozások a Tisza-kormány terhei és a befagyott belső kereslet miatt küzdenek a túlélésért, a nyugati multik nyíltan kimondják: megnyíltak előttük az ajtók, és jönnek a magyarországi megrendelésekért.
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