Borítókép: illusztráció (Fotó: Polyák Attila)
Havazásra készül Budapest, fokozott készültséget rendeltek el
A szerdára és csütörtökre várható havazás miatt már szerda hajnalban magasabb készültségi fokozatba kapcsol a Budapesti Közművek. A fővárosi autósokat arra kérik, hogy csak megfelelő műszaki állapotú, téli gumival felszerelt járművekkel induljanak útnak.
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