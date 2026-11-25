Tíz évig titkos adatok

Nem nyilvánosak ráadásul azok a szempontok, amelyek alapján az új vezetőket kiválasztották. Mint megírtuk, a PDSZ közérdekű adatigénylést nyújtott be, hogy ezek kiderüljenek, de a Klebelsberg Központ lényegében minden fontos kérdésre megtagadta a választ. Volt olyan adat, amelyet azért nem adtak ki, mert az a Klebelsberg Központ szerint tíz évig titkos. azt is közölték, hogy az adatigénylésben kért véleményezési eljárás lebonyolítására vonatkozó szabályzat, eljárásrend, útmutató és tájékoztató megismerhetővé tétele feltárná a pályázatok értékelésének részletes szempontjait, módszereit, ezáltal veszélyeztethetné a jövőbeni pályázati eljárások megfelelő lefolytatását, mivel a részletes értékelési szempontok és módszerek előzetes ismeretében a későbbi pályázók pályázataikat célzottan az ismert elvárásokhoz igazíthatnák.