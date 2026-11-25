Az olimpiai bajnok kajakos a változás kulcsairól beszélt

Csipes Tamara kiemelte, hogy amikor a 2024-es olimpián ő lett a női kajak négyes legrutinosabb tagja, megfogadta, hogy a korábbiakból tanulva másként áll fiatal csapattársaihoz, akik ezáltal azt érezhessék, hogy bármikor fordulhatnak hozzá segítségért. Hiszi, hogy a biztonságos közeg és a kiemelkedő teljesítmény nagyon is összefügg, előbbi létrehozásához pedig az edzők mellett a szülőket is edukálni kellene a témákban. Emellett azt is fontosnak tartja, hogy ha valakinek segítségre van szüksége, az nyugodt szívvel tudjon hová fordulni.

Szükség van egy olyan független rendszerre, amelyben a bejelentéseknek követhető útjuk van, a bizonyított visszaéléseknek pedig valódi következménye

– magyarázta.

A kétszeres olimpiai bajnok kajakos azt kívánja, hogy a jövőben ne kelljen újabb bántalmazási ügyeknek megjelennie ahhoz, hogy még jobban felhívják a figyelmet a biztonságos közeg fontosságára. A valódi változáshoz az edzőknek is megfelelő anyagi megbecsülést, képzést és szakmai támogatást kell biztosítani, hogy ne kiszolgáltatott szereplői legyenek a rendszernek, és még véletlenül se a gyermekeken csapódjon le az általuk érzett teljesítménykényszer. – Azt szeretném, hogy ne egy kipipálandó adminisztratív kötelezettség legyen a biztonságvédelem, mint ma, hanem a sportkultúra része. Ugyanis a teljesítmény és az emberi méltóság nem egymás ellentétei – zárta szavait Csipes Tamara.