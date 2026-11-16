Ő már a „lex Kubatov” miatt távozik: lemondott a magyar olimpiai sikersportág elnöke

Tíz év után búcsúzik a magyar kajak-kenu elnöke

Schmidt Gábor személyében a magyar sport egyik legeredményesebb szövetségének vezetője köszön le. A korábban versenyzőként és edzőként is dolgozó szakember 1997-ben került a szövetséghez, amelynek több ciklusban főtitkára, illetve szakmai alelnöke volt. Elnöknek 2016 decemberében választották meg, majd 2021-ben és 2024-ben is újabb bizalmat kapott.

Irányítása alatt a magyar kajak-kenu megőrizte helyét a nemzetközi élmezőnyben, miközben jelentős infrastrukturális és szabadidősport-fejlesztések valósultak meg. Elnöksége idején Magyarország több rangos nemzetközi versenynek, köztük a 2019-es szegedi világbajnokságnak is otthont adott.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség jelezte, hogy az ügyben további tájékoztatásig sem Schmidt Gábor, sem a szervezet nem kíván nyilatkozni.