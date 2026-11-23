Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) is kommentálta a műveletet. Kijelentették, hogy egyedülálló műveletről van szó, amelyben a drónokat egy anyahajóról indították a célpont közelében. Az orosz haditengerészetnek és logisztikájának „nincsenek biztonságos útvonalai”, még „a Fekete-tengeren túl sem” – idézte őket a Die Welt német lap.

A hadihajót ért támadásra válaszul Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő közölte, hogy az orosz katonai műveletek folytatódnak, és »fájdalmas következményekkel« fenyegette meg Ukrajnát

– írja a Junge Freiheit német lap.

A Russian Geran-5 drone struck Khreshchatyk, Kyiv’s main central street. There are casualties. The capital has been under a massive drone attack for more than an hour. https://t.co/0TFQsaDdY8 — Visegrád 24 (@visegrad24) November 23, 2026

Az Ukrinform ukrán hírportál azt közölte, hogy Kijevben hatan sérültek meg az orosz dróntámadások következtében.