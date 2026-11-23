Humanoid kínai robotújságírók egy bemutatón

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Klasszikus tevékenység

A gyanús honlapok elektronikus levélben kerestek kormányzati tapasztalattal rendelkező amerikai munkatársakat, akik elemzéseket írtak, a cégekről viszont mindig kiderült, hogy hátterük felderíthetetlen, sokszor Szingapúrban székelnek, amely ismert a szabad vállalkozás támogatásáról és Kína, valamint az Egyesült Államok helyi intenzív tevékenységéről.

A legtöbbször azonban a cégek nem léteztek, semmiféle tevékenységet nem folytattak, csak az elemzők írásaiért fizettek.

Egy érintett korábbi elemző szerint az őt megkereső személy az iránt is érdeklődött, kiket ismer Washingtonban, vagyis klasszikus kémkedést is folytatott. A Bianca Yan néven bemutatkozó személy által elmondott személyes információk mindegyike hamisnak bizonyult.