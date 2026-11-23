Új milliárdosok jönnek

A pénzügyi siker új milliárdosréteget hozhat létre. A vállalat hét társalapítója, köztük Dario Amodei vezérigazgató és testvére, Daniela Amodei hatalmas vagyonhoz juthatnak, miközben a korai alkalmazottak közül ezrek válhatnak milliomossá. A Reuters számításai szerint közel hatszázan akár százmillió dollárt meghaladó részvényvagyonnal is rendelkezhetnek.

Dario Amodei, az Anthropic vezére. Fotó: Krisztian Bocsi / Gettty / AFP

Kis Sorosok

Mindennek politikai következményei lehetnek, ezekre a The New York Post hívta fel a figyelmet. Az amerikai lapnak egy, a technológiai iparághoz közel álló forrás úgy fogalmazott:

az Anthropic tőzsdei bevezetése kétszáz Soros Györgyöt teremthet. A hasonlat arra utal, hogy az új technológiai milliárdosok a magyar származású amerikai pénzügyi befektetőhöz hasonló politikai és pénzügyi befolyásra tehetnek szert. A republikánusok attól tartanak, hogy a Szilícium-völgy új elitje jelentős összegekkel támogathatja a demokrata párti oldalt és a hozzá közel álló progesszív szervezeteket.

Az aggodalmakat erősítheti az Anthropic támogatási konstrukciója is. A Breitbart szerint a vállalat részvényeinek öt százalékát egy közhasznú alapba irányítják. Ennek értéke a jelenlegi árfolyamon akár 80 milliárd dollár lehet, a kapcsolódó felajánlásokkal együtt pedig a becsült érték elérheti a 156 milliárd dollárt.

Az Anthropic vezetése az úgynevezett hatékony altruizmus mozgalmához kötődik. A kérdés az, hogy az új milliárdosok mekkora részt fordítanak majd politikai és ideológiai célokra. A mesterséges intelligencia versenyében így nemcsak a technológiai fölényért, hanem a jövő politikai befolyásáért is folyik a küzdelem.