Borítókép: Hajdu Ferenc tatabányai képviselő női ruhában jelent a közgyűlés LMBTQ-témájú napirendi pontjának tárgyalásán. (Forrás: Önkormányzatitv.hu)
Árverésre bocsátja a tatabányai képviselő a női ruhát, amelyben botrányt kavart a közgyűlésen
Jótékonysági licitre bocsátja Hajdu Ferenc tatabányai önkormányzati képviselő azt a türkiz női ruhát, amelyben a városi közgyűlésen tiltakozott a Mi Hazánk egyik előterjesztése ellen.
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