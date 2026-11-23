A csütörtöki napirend különösen érdekes lehet a Tisza Párt kezdeményezései miatt. A párt képviselői a Működő és Emberséges Magyarország Intézetről szóló törvényjavaslatot terjesztették elő, amelynek általános vitája a tárgysorozatba vételtől függően kerülhet a plenáris ülés elé. Ugyancsak a tiszás képviselők kezdeményezésére tárgyalhatják a közszolgálati média finanszírozásával összefüggő törvénymódosítást.

Az előterjesztés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény módosítását célozza.

A Tisza képviselői emellett az Országgyűlés működésével kapcsolatos törvények és a házszabály módosítását is kezdeményezték. A két javaslatot együttes általános vitában tárgyalhatják, amennyiben napirendre kerülnek. A házszabály módosításához a jelen lévő képviselők kétharmadának támogatása szükséges.

Pénteken a Kanada és az Európai Unió közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás kihirdetése, az Európai Ügyészséghez történő csatlakozással összefüggő jogszabály-módosítások, valamint a közigazgatási szerkezet átalakításával kapcsolatos előterjesztések kerülnek terítékre. Emellett az egészségügyi, a szociális és a foglalkoztatási szabályok módosításáról is vitáznak a képviselők.

A parlament november 30-án, hétfőn 13 órakor folytatja a munkát. Az ülésnap ismét a miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik, majd a képviselők kérdéseket és azonnali kérdéseket intézhetnek a kormány tagjaihoz. A tervek szerint az ülés körülbelül 18 óráig tart.