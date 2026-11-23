A VAR-szobának is ellentmondott a játékvezető, hogy kiállítsa a magyar futballistát + videó
A dán labdarúgó-bajnokság 15. fordulójának rangadóján a Nordsjaelland 5-0-ra nyert a listavezető FC Köbenhavn ellen. A mérkőzés meghatározó jelenete volt a magyar válogatott védő, Markgráf Ákos piros lapja. A játékvezető annak ellenére is helyben hagyta Markgráf kiállítását, hogy a VAR-szobából jelezték neki, hogy nem helyes a pályán hozott döntés. A magyar futballista csapattársai és a Köbenhavn vezetőedzője, Bo Svensson is csak utalt rá, hogy mit gondol az ítéletről.
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