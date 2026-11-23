Többezer embert evakuáltak a koncertről a legnagyobb brit arénában, miután „ismeretlen anyag” szabadult fel
Rengetegen voltak Don Toliver amerikai rapper koncertjén. Többezer embert kellett evakuálni, miután „ismeretlen anyag” szabadult fel, és sokan rosszul lettek.
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