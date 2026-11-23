Borítókép: Bóka János, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (Fotó: Ladóczki Balázs)
Megkezdődhet a Fidesz újabb jelöltjének parlamenti meghallgatása a Médiatanács ügyében
Támogatta Perlaky-Papp József meghallgatását a Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti parlamenti bizottság. A Fidesz jelöltjét hétfőn az Országgyűlés művelődési bizottsága hallgatja meg.
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