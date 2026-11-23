A GNU szerint az ilyen tevékenység „komoly aggodalmakat” kelt „a kikötők és polgári létesítmények külső konfliktusokkal kapcsolatos tevékenységekbe való bevonásával járó kockázatokkal, valamint az ebből eredő, a polgárok életét, valamint a nemzeti létesítmények és vagyon biztonságát fenyegető veszélyekkel” kapcsolatban.