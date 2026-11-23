A GNU szerint az ilyen tevékenység „komoly aggodalmakat” kelt „a kikötők és polgári létesítmények külső konfliktusokkal kapcsolatos tevékenységekbe való bevonásával járó kockázatokkal, valamint az ebből eredő, a polgárok életét, valamint a nemzeti létesítmények és vagyon biztonságát fenyegető veszélyekkel” kapcsolatban.
Több ezer kilométerre Ukrajnától és Ororszországtól, Líbia parjainál támadtak az ukránok, egy orosz hadihajó volt a célpont + videó
Ukrán drónok süllyesztettek el egy orosz hadihajót vasárnap Líbia partjainál – jelentette be az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij dicsérte a műveletet, az ENSZ líbiai missziója „komoly aggodalmát” fejezte ki a támadások miatt. Az ukrán miniszterelnök közlése szerint a támadás egy másik orosz hajót is eltalált, egy fegyverek szállítására használt teherhajót.
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