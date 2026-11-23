Csűrös András Jakab egyébként a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusa, egyháztörténész és lelkipásztor. A 2024-es kegyelmi ügy idején került a nyilvánosság figyelmének középpontjába, amikor Tarr Zoltánnal együtt fellépett Balog Zoltán püspöki tisztségből való távozása érdekében. A nyáron a sajtóban kabinetvezetőként is emlegették, a szerződésben azonban hivatalosan bizalmi tanácsadóként szerepel.

Orsós Lajos is milliós megbízást kapott

Orsós Lajos szintén a miniszter személyéhez kapcsolódó bizalmi tanácsadási feladatokra kapott megbízást. A II/30/2026/KÁTIT számú szerződés eredetileg június 22-től augusztus 31-ig szólt. A megállapodás alapján Orsós az első időszakra bruttó 2 580 645 forintot, augusztusra pedig további kétmillió forintot kapott, így az eredeti szerződéses díj 4 580 645 forint volt.

A tárca azonban ezt a megállapodást is meghosszabbította. A szeptemberi módosítás újabb kétmillió forinttal egészítette ki a díjazást, így Orsós teljes megbízási díja 6 580 645 forintra emelkedett. Az ő esetében is figyelemre méltó a szerződéskötés időpontja: a dokumentum szerint június 22-én már megkezdte a munkát, az eredeti megállapodást azonban csak július 29-én írták alá.

A beszámolási kötelezettség itt is kétnaponkénti tájékoztatást és heti egy online megbeszélést írt elő. Orsós Lajos személye a 2026-os választási kampányból is ismerős lehet. A választások előtt készült A szavazat ára című dokumentumfilm szakmai vezetőjeként, valamint a választási visszaélések és a szavazatvásárlás ellen fellépő DE! Akcióközösség alapítójaként is bemutatkozott. Tarr Zoltán július 31-én jelentette be, hogy Orsós a minisztérium kommunikációs vezetőjeként dolgozik.

Nagy Ervin kampányköréből érkezett a minisztériumba Laurincz Boglárka

A kultúráért felelős államtitkár személyéhez kapcsolódó bizalmi tanácsadási feladatokra Laurincz Boglárkát bízták meg.

A II/28/2026/KÁTIT számú szerződés alapján a megbízás május 26-tól augusztus 31-ig tartott, az eredeti díjazás bruttó 6 387 097 forint volt. A megállapodást szeptemberben újabb egy hónappal meghosszabbították, ami további kétmillió forintos díjazást jelentett. A teljes összeg így 8 387 097 forintra emelkedett. A szerződés szerint Laurincz május 26-án már megkezdte a munkát, a megállapodást azonban csak július 23-án kötötték meg. Az ő feladata is bizalmi tanácsadás volt, ezúttal a kultúráért felelős államtitkár személyéhez kapcsolódóan.