Közel 11 millió forintot kapott az NKA-tól Nagy Ervin volt élettársának cége

A történet másik fontos eleme, hogy Duda Évát később a Táncművészeti Bizottság tagjává nevezték ki. A különböző szakmai testületek megalakításáról szóló döntést maga Nagy Ervin kulturális államtitkár jelentette be.

Egy másik korábbi élettárs is feltűnik a cég felügyelőbizottságában

Az Ellenpólus beszámolója egy további személyi összefüggésre is felhívta a figyelmet. A Dadu-Art Művészeti Szolgáltató Kft. felügyelőbizottságának tagja Váczi Rozália, aki korábban mintegy tíz évig élt együtt Nagy Ervinnel. Kapcsolatukból egy lányuk született. A felügyelőbizottság másik tagja Bárdos Barnabás üzletember, akit a portál a Tisza Párt elindítása körüli időszakhoz is kapcsol. Bárdos biztosítja a Legyél a Változás Egyesület székhelyét is.