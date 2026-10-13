Rendkívüli

Közel 11 millió forintot kapott az NKA-tól Nagy Ervin volt élettársának cége

Közel 11 millió forintot kapott az NKA-tól Nagy Ervin volt élettársának cége

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Öt pályázaton nyert támogatást a Nemzeti Kulturális Alaptól Duda Éva társulata a kormányváltást követően. A koreográfust később a Táncművészeti Bizottság tagjává nevezték ki, a döntést Nagy Ervin kulturális államtitkár jelentette be. Mindez azért is figyelemre méltó, mert a politikus korábban többször hangsúlyozta, hogy a kulturális közpénzeket szakmai alapon, nem pedig személyes kapcsolatok mentén kell elosztani.

Gábor Márton
2026. 10. 13. 8:32

A történet másik fontos eleme, hogy Duda Évát később a Táncművészeti Bizottság tagjává nevezték ki. A különböző szakmai testületek megalakításáról szóló döntést maga Nagy Ervin kulturális államtitkár jelentette be.

Egy másik korábbi élettárs is feltűnik a cég felügyelőbizottságában

Az Ellenpólus beszámolója egy további személyi összefüggésre is felhívta a figyelmet. A Dadu-Art Művészeti Szolgáltató Kft. felügyelőbizottságának tagja Váczi Rozália, aki korábban mintegy tíz évig élt együtt Nagy Ervinnel. Kapcsolatukból egy lányuk született. A felügyelőbizottság másik tagja Bárdos Barnabás üzletember, akit a portál a Tisza Párt elindítása körüli időszakhoz is kapcsol. Bárdos biztosítja a Legyél a Változás Egyesület székhelyét is.

Borítókép: Nagy Ervin országgyűlési képviselője és kultúráért felelős államtitkár (Fotó: Havran Zoltán)

támogatásnkanagy ervinnemzeti kulturális alaptáncművészeti bizottságduda évaSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sebestyén Géza
idezojelekkata

Az új kata többet árthat, mint amennyit használ

Sebestyén Géza avatarja

A kisvállalkozók terheinek csökkentése vonzó cél, ám ami az egyes vállalkozóknak előnyös, az nem feltétlenül használ a gazdaság egészének.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu