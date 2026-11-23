Újabb idegenlégiós szólalt meg a válságban lévő győri kézilabdacsapat helyzetéről
A francia női kézilabda-válogatott is megkezdte a felkészülését a december 2-án kezdődő Európa-bajnokságra. A csapat egyik tagja, a Győri Audi ETO KC-ban kézilabdázó Sarah Bouktit az edzőtáborba vonulás előtt mesélte el hazája sajtójának, hogyan élte meg az elmúlt napokat, amióta kiderült, hogy a hétszeres BL-győztes csapat pénzügyi válságban van.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en