Filep Dávid szerint tisztázni kell, hogy Magyar Péter milyen információkra alapozta a nyilvánosság előtt tett kijelentéseit, kihez köthetők valójában az elásott pénzek, és milyen bizonyítékok támasztják alá a Seszták Miklósra vonatkozó állításokat. A videó végén a feljelentő a kormányzatnak is üzent. Kijelentette,

szerinte a hatalomnak nem szabad megpróbálnia elkerülni a felelősségre vonást, és a fenyegetőzések, illetve az elhallgattatás kísérletei sem fogják eltántorítani a munkájától.

Mint fogalmazott, a Nemzeti Kommunikációs Hálózatot éppen azért hozta létre, hogy ellensúlyozza azt a szerinte hazugságokra épülő kommunikációs kampányt, amely igyekszik uralni a közbeszédet. Hozzátette: a jövőben is megteszi a szükséges feljelentéseket, és arra kérte azokat, akik hasonló súlyú ügyekről rendelkeznek információval, hogy a szervezet honlapján keresztül vegyék fel velük a kapcsolatot. A hálózat működését anyagi támogatással is segíthetik az érdeklődők.