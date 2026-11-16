Jellinek Dániel milliárdjait találhatták meg Unger Annáék?

A szeptember végén megosztott felvételen Dicső örömtánccal ünnepelte Seszták Miklós üzleti köréhez sorolt Mikucza Tamás őrizetbe vételét, és a KDNP-s országgyűlési képviselő mentelmi jogának kikérését Barna-Szabó Szilvia képviselő társával a Szabad György Irodaház teraszán. A felvétel valószínűleg nem érte el a remélt hatást, mert röviddel közzététele után, már nem volt elérhető Dicső Viktória közösségi oldalán – Deák Dánielén viszont továbbra is megtekinthető. A felvételre érkező, döntő többségében elmarasztaló, és kínosságát hangsúlyozó reakciók között a Tisza iránti elfogulatlansággal nehezen vádolható, balliberális publicista, Tóta W. Árpád azt írta, szerinte az ilyen felvételeket „részegen és véletlenül szoktak közzétenni”, a műfaj neve pedig trash.