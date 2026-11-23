A minisztérium elismerte, hogy ezek a lépések rövid távon kevesebb beruházással járnak, de álláspontja szerint hosszú távon csak így biztosítható a tisztességes verseny és a fenntartható növekedés. A tárca hangsúlyozta a beruházások időigényességét is: a döntéstől a tervezésen és az engedélyezésen át az építkezésig hónapok vagy évek telnek el. Emiatt a minisztérium értékelése szerint a harmadik negyedéves számok még az előző kormány döntéseit és a vállalatok választások előtti kivárását is tükrözik, a mostani kormányzati intézkedések hatása pedig csak később jelenik meg a statisztikákban. Ehhez érdemes felidézni, hogy a nagy projektek – például a mintegy 42 százalékos készültségnél tartó Déli körvasút – újratervezése és újratendereztetése a korábbi nyilatkozatok alapján is hónapoknál jóval hosszabb időt vehet igénybe, ami tovább fékezheti a kivitelezési volument.

A kormány közlése szerint a következő években több ezer milliárd forint uniós forrás nyílhat meg vasútfejlesztésre, bérlakásépítésre, energetikai felújításokra, a hálózat korszerűsítésére és a kis- és középvállalkozások támogatására, ami nyílt közbeszerzéseken keresztül évekre kiszámítható munkát adhat az építőiparnak és a hazai vállalkozásoknak.

A Fidesz kritikája: adóemelések és a valóságtól elszakadó költségvetés

A Fidesz közleményében kiábrándítónak nevezte a KSH hétfőn közölt számait, rámutatva a 11,4 százalékos nyers és 10,2 százalékos szezonálisan kiigazított éves csökkenésre, valamint a 2,8 százalékos negyedéves visszaesésre. A párt bírálata szerint a gazdaságban sokasodnak a válságjelenségek: álláspontjuk szerint stagnál a növekedés, mélyrepülésben van az építőipar, nehéz helyzetben az agrárium, és beestek a beruházások.

Ebben a gazdasági környezetben a Tisza-kormány több mint két tucat adót vezet be vagy emel meg. A párt közleményében átverésnek nevezte a kormány költségvetését, és úgy fogalmazott, hogy a friss számok alapján a költségvetés és az adótörvények köszönőviszonyban sincsenek a valósággal.

A Fidesz álláspontja szerint a jelenlegi helyzetben az adók emelése helyett adócsökkentésre lenne szükség, amely segítené a vállalkozásokat a beruházások megvalósításában és a munkahelyteremtésben. A párt úgy értékelte, hogy az adóemelésre épülő gazdaságpolitika a vállalkozásokra és a munkahelyekre egyaránt veszélyt jelent.