Visszajönnek a régi idők, a magyar cégek helyett a külföldi multik kerülhetnek előnybe

Fotó: Ladóczki Balázs

Mit mutatnak a példák?

A témát történeti távlatokba helyezte lapunknak nyilatkozva Pásztor Szabolcs. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója onnan indította gondolatmenetét, hogy a későn iparosodott vagy az államszocialista rendszert maguk mögött hagyó országok esetében annak idején kevés olyan terület mutatkozott, ahol jobbak lehettek volna másoknál. Egyesek azonban már a kezdet kezdetén azt állították, hogy ilyen területek idővel kialakíthatók.

Ma is számos olyan ország van – folytatta –, amely nem tud magas hozzáadott értékű termékeket előállítani, pél­dául csipet, számítógépet, repülőgépet, pusztán azért, mert nincs tapasztalata, tudása, technológiája és kiépült gyártási lehetőségei. Akkor azonban, ha az adott állam lehetőséget kap, olyan előnyre tehet szert, amely korábban nem állt rendelkezésre. A lehetőség pedig – nemzetközileg elismert megoldás szerint – akár célzott állami beavatkozással is megteremthető.

A szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy ennek a témának széles szakirodalma van. Alexander Hamilton már a XVIII. század végén rámutatott, hogy a fiatal amerikai ipar nem tud azonos feltételek mellett versenyezni a már kialakult európai gyártókkal, ezért vámokkal, támogatásokkal és más állami eszközökkel indokolt lehet segíteni. Friedrich List a XIX. század közepén azt hangsúlyozta, hogy mivel az országok különböző fejlettségi szinteken állnak, így ha egy kevésbé fejlett ország azonnal teljesen megnyitja a piacát egy sokkal fejlettebb előtt, könnyen konzerválhatja saját lemaradását és elmaradottságát. Az 1960-as években Alexander Gerschenkron pedig azzal érvelt, hogy minél később kezdi meg egy ország az iparosodást, annál nagyobbak a technológiai, tőkebeli és intézményi hátrányai. Ezeket pedig valamilyen helyettesítő intézménynek pótolnia kell.

Az látható, hogy ha egy feltörekvő ország nem rendelkezik tőkével, technológiával, nagyvállalatokkal, tapasztalt menedzserekkel, globális értékesítési hálózattal, akkor az állam bizonyos értelemben kompenzálja a hiányzó elemeket

– folytatta Pásztor Szabolcs. S itt jön a képbe az úgynevezett fejlesztő állam. A fogalmat Chalmers Johnson alkotta meg, és arra utalt Japán példáján, hogy az állam nem pusztán korrigálta a piaci kudarcokat, hanem aktívan befolyásolta a beruházásokat, a technológiaimportot, a finanszírozást és az iparági struktúrát. Valójában meghatározta, milyen gazdaságszerkezetet szeretne 20-30 év múlva. – A fejlesztő állam úgy gondolkodik, hogy az állam és a vállalatok összekapcsolódásából képességek és lehetőségek jönnek létre, mindezek pedig új pia­cokhoz és végső soron gazdasági előnyökhöz vezetnek – magyarázta a szakember.